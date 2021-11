A un año de la muerte de para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos y definitivamente una de las personas más influyentes de nuestro país, por lo que hizo en una cancha de fútbol y se relación hacia “los sin jeta” como dice la canción de Los Piojos, El Trébol de El Tío recordó al Diego Maradona con un mural.

El Mural que recuera a el “10″ fue pintado por el artista Alexito en una de las paredes externas que rodean al “Antonio Palmero” que es el primero de una serie de pintadas que ser relazaran en ese lugar recordando o destacando a deportistas como Messi o a quienes forma parte del club.

Mural honor a Maradona en El Tío

Quien hizo la obra decía “en la conmemoración de un año de la muerte de Diego surgió la idea y que mejor que en una cancha de futbol” además Alexis Gilbert contó como llevo adelante el trabajo “la obra me tomo de tiempo entre 20 y 23 horas en su totalidad; desde el club se habían comunicado para ver si podíamos hacer la obra y enseguida acepte” cerraba el artista.

El homenaje que se realizó a través de las redes sociales además de la presentación del mural conto la participación de un ex jugador y músico de la institución: Alejandro Kieffer que interpretó la canción de Las Pastillas del Abuelo ¿Qué es Dios?, Ale decía “muchas personas de nuestra generación ha unido al rock y al fútbol, somo muchos los que tenemos esas dos pasiones y obviamente Diego ha sido un referente para nosotros”. Continuó remarcado sobre Maradona “a uno que le ha tocado practicar el mismo deporte en el cual se destacó Diego ahí te das cuenta de lo grande que ha sido; porque el que no jugó por ahí puede que no entienda la genialidad de la obra” cerraba Alejandro.