Vía Arroyito dialogó con Dante Vidal propietario de Efectiva Max y la desaparecida Vidal Hogar, sobre una charla que brindará el viernes 7 de mayo a las 20 hs. en el Salón Gulliver ubicado en el Barrio Don Pablo, totalmente gratis para el público en general emprendedor que esté interesado. Debes inscribirte en danteherminiovidal@gmail.com.

Dante nos comentaba sobre como comenzó la idea, y fue tras una pregunta que se hizo el mismo “¿Lo que yo sé, lo que aprendí es necesario que me lo guarde para mí?, ¿qué me lo lleve cuando me vaya de esta vida? no”. Así comenzaba el dialogo con el titular Efectiva.

“Como hago para que alguien más lo sepa, lo escuche, tal vez, esa fue mi inquietud. Yo estoy consciente que estoy de paso, que me voy a ir, y antes de eso quisiera ayudar a otros por medio de este pequeño granito de arena que es dejarle mis conocimientos a otro, bien o mal, no sé, pero a alguien le puede ser útil”. Agregó “lo charlé en familia, con Silvia y los chicos, y dije lo voy a hacer, y tiro la idea un día y uno de los que estaba presente me dice “mire a mí me interesa lo que Ud. está hablando, que buena idea y ahí me embaló”.

Vidal comentó sobre la visión que tiene gran parte de la sociedad argentina “la gente está viendo únicamente todo lo malo, te voy a decir porque, ahora que tengo más tiempo de charlar con gente y chicos más chicos y le preguntas cuantas noticias malas escuchaste o viste hoy, cuantas neutras o regulares y cuantas buenas, buenas la verdad que ninguna. Ahí es donde nace todo esto, de que podría aportar a todos aquellos que quieran ser emprendedores, porque no existe un curso si alguien te puede transmitir su visión”.

“Yo voy a hablar sobre mi metro cuadrado, he estado en situaciones que no se pueden cambiar, un incendio, un fallecimiento o desgracia, o malas situaciones económicas, o del país, pero siempre hay que mantener la voluntad en alto, siempre ser positivos, muchas veces las cosas se solucionan con ser positivos. Nosotros opinamos de todo, somos opinologos y muchas veces negativos. Como que nos centramos en todo aquello que no tenemos y descuidamos en incorporar a nuestra mente todo lo que si tenemos. Vos podes estar en el mejor de los reinos o en el peor de los infiernos”.

Pero Dante además fue mucho más allá “es una charla muy informal, de manera gratuita, les aconsejo anotarse porque los cupos son limitados por el tema de medidas sanitarias”. La apuesta fue mayor para Vidal “tres de las personas o tres de las ideas que considere que sean viable o de alto valor de ideas como proyecto, las voy a seguir de cerca para que lleguen a su destino”.

“Aquellos que dicen que no existen posibilidades, están totalmente equivocados, las posibilidades existen siempre y me duele que la juventud crea que nosotros los mayores somos los que les dejamos un país destrozado, un país con grietas, peleados en clases, que no hemos sabido elegir a los políticos, eso es lo que escucho, pero no siempre, hay tiempo al cambio. Creo que mi energía, desde mi metro cuadrado, pueda generar que un grupo de jóvenes y no tan jóvenes generen y se pueda crear un Polo de Emprendedores”.