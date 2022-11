El concejal Wilson Genesio confirmó que se presentará como candidato a la intendencia de Arroyito en 2023

Durante la tarde del miércoles 10, se llevó a cabo un Seminario de Capacitación de Formación Cívica, Ética Ciudadana organizado por el Vecinalismo Independiente con la presentación de Modesta Genesio Apoderada del Vecinalismo Independiente y Ex Legisladora Provincial y Jorge Stabio Presidente del Vecinalismo Independiente y Ex concejal de Córdoba.

Concejal Wilson Genesio Vecinalismo Independiente Arroyito Foto: Canal 3 Arroyito

Estuvo presente y coordinó el evento el concejal del Vecinalismo Arroyito Wilson Genesio que comentó ante las cámaras de Arroyito Informa Canal 3, su intención para las elecciones del 2023,“obviamente yo continúo en la carrera política, voy a presentarme, en primera instancia, y se analizará también la posibilidad de llevar adelante algunas alianzas”, sobre las alianzas con otros políticos o partidos respondió “siempre estuvo la posibilidad de ir con una alianza, siempre lo hemos dialogado”.

“En Arroyito el Vecinalismo continuó solo porque no hubo acuerdo sano que pudiéramos avanzar, eso no quita que en el futuro pueda darse una futura alianza o la formación de un frente, sea que me lleve como candidato a intendente, vice o apoyando a aquellos que forman parte del Vecinalismo Independiente”. Recordamos que el concejal Wilson Genesio no puede volver a presentarse como candidato a concejal ya que ha cumplido 3 periodos, podrá hacerlo en otro cargo.

Por último dejó ver que una posible alianza podría ser el actual concejal por la UCR Mauricio Cravero, “desde que empezamos a compartir banca con Mauricio Cravero en el Concejo Deliberante en las fuerzas minoritarias, el dialogo pasó a ser diferente. Hoy puedo decir que hay mucho interés de parte de él principalmente que podamos conformar un frente o una alianza para el futuro y le he pedido a él que no voy a definir nada hasta fin de año, porque no es una decisión mía de Wilson Genesio solamente sino del equipo que conformamos el Vecinalismo Independiente”.

En Septiembre aparecieron pasacalles en Arroyito con la leyenda "Mauricio 2023" Foto: Facebook

Acotamos que en el mes de Septiembre aparecieron en Arroyito pasacalles en diferentes sectores de la ciudad con la leyenda “Mauricio 2023″, que según comentarios sería el lanzamiento no oficial de la candidatura de Cravero para las próximas elecciones.

“Hoy estamos abiertos a seguir dialogando, ya estamos dialogando con distintas fuerzas politicas, vermos de acá a fin de año que se termina de consolidar, pero no hay ninguna decisión tomada todavía”.