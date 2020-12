El denominado “Tarifazo” sigue dando que hablar, y luego de la opinion tanto del Concejal Genesio como del intendente Gustavo Benedetti para con Via Arroyito, se suma un actor más a esta historia que es el Centro Comercial e Industrial de Arroyito.

En dialogo con su presidente la Sra. Valeria Bonetto, le comentó a Via Arroyito que desde la institucion presentaron una carta al Concejo Deliberante de nuestra ciudad para intentar se revea el aumento de las tasas, a lo que los integrantes del Centro y sus asociados tildaron de “excesivos”.

La carta fue presentada en la ultima Sesion del Concejo donde se realizó la Segunda Lectura del Prespuesto y Tarifaria 2021, que fue aprobada por mayoría simple, y que no tuvieron respuestas por parte de los Concejales de Arroyito, ni tampoco tuvieron respuesta aquellos que habian realizado consultas en la Primera Audiencia Publica. En ese momento los presentes tildaron a los concejales de llamarse al silencio, la indiferencia y no dar las respuestas necesarias. De esa manera todo siguió su curso y ambos Proyectos fueron aprobados.

Bonetto nos comentó “Nos presentamos en la cesión del Consejo Deliberante para manifestar la disconformidad sobre la tarifaria propuesta, a lo que tasa de comercio e industria refiere y a la tarifaria en general porque también somos ciudadanos de Arroyito y todo nos afecta, primero no nos dejaron hablar y nos dijeron que al terminar nos daban la palabra. En ese momento antes de la votación nos cedieron la palabra, pedimos que no se aprobará y pasará a un cuarto intermedio para poder trabajar en conjunto los temas y en otra cesión recién hacer la votación, los bloques de la oposición estaban de acuerdo, pero el bloque oficialista no quiso y votaron por la aprobación y por tener mayoría se aprobó”.

Continúa Bonetto “consideramos que todo el año hemos trabajado codo a codo con la Municipalidad y el CEA estando en cada reunión, apoyando y tratando de salir adelante de éste año tan difícil que nos ha tocado atravesar, por lo que consideramos que seguir aumentando las tasas o impuestos es castigar más aún al rubro comercial e industrial. No somos tenidos en cuenta cómo institución en el momento del armado de la tarifaria, siendo que representamos al sector que deja el mayor ingreso genuino a la Municipal”. Si bien en su momento un grupo se manifestó frente al Municipio, en esta oportunidad es el referente comercial de nuestra ciudad el que dice que los aumentos son excesivos.

Hace algunos años atrás, en algun momento en presencia de un Concejal, quien escribe, escuchó una frase de ese Edil que integraba la mayoria del partido gobernante, y dijo “ahora somos mayoria asi que las cosas se van a hacer como nosotros querramos, si les gusta bien y sino tambien”. Quiero creer que estos integrantes del Concejo Deliberante distan mucho de ese representante electo por nuestro pueblo, y que seguramente han analizado el Presupuesto y Tarifaria presentado por el Ejecutivo Municipal a conciencia y por el bien de todos.