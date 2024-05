Arroyito: la Mamá lanzó una rifa para poder comprarle una bicicleta adaptada para su hijo

Andrea Flores, mamá de Santiago Gutiérrez, lanzó una campaña por medio de la venta de números de rifa para poder adquirir una bicicleta adaptada para su hijo, que padece distrofia muscular de Duchenne. El triciclo tiene un costo de $ 1.600.000 y el sorteo se realizará cuando todos los números sean vendidos.

Andrea le comentaba a Arroyito Informa de Canal 3 “mi hijo Santiago Gutiérrez tiene 11 años, tiene Distrofia Muscular de Duchenne y el triciclo queremos usarlo porque no tiene fuerza en los músculos, el costo es de $ 2.000 y tenemos más de 40 premios, el que quiere colaborar me puede avisar y yo le llevo el número a domicilio, y no tenemos una fecha exacta”.

“El tiene que ir a terapia, natación, tiene que hacer kinesiología, fono, psicopedagía, psicomotricidad, psicología, la enfermedad se trata, no hay cura pero se puede tratar. Lo que se recaude será destinado a la adquisición del triciclo, queremos aprovechar que el anda”.

Este trastorno hereditario está caracterizado por la debilidad muscular progresiva que, generalmente, se manifiesta en los niños varones. Este gen no puede generar la cantidad suficiente de distrofina que los músculos necesitan para funcionar correctamente y, como consecuencia, los músculos se debilitan gradualmente.

Para ayudar a Santi lo podes hacer: llamando al 351 - 5154223 o depositar dinero al alias: santig.11 o cbu: 0200340311000012124444 a nombre de Andrea Urquizo Flores.