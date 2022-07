Sosa desde la llegada de Sava como entrenador ha sumado minutos en casi todos los partidos del equipo entrerriano en la Liga Profesional. Ante Barracas; el equipo del Presidente de la AFA Claudio Tapia ingresó al minuto 71 de encuentro cuando su equipo perdía 1 a 0. Fue amonestado al minuto 80 cuando el marcador estaba igualado en 1.

Luego llegó un gol anulado a Patronato para sancionar un penal que no fue y que el arquero de la visita atajó. Sobre el final Rincón le dio la victoria al “Guapo” que es el local en la cancha del All Boys y se generaron incidentes al cierre en los que el de El Tío no participo de manera directa.

La publicación de la cuenta oficial de Patronato Foto: Twitter

En Floresta, dos rivales en la lucha por el descenso tuvieron un partido de alto voltaje y los jugadores del equipo de Paraná reclamaron de forma efusiva hasta enfrentarse contra los oficiales de seguridad. Fueron golpeados al termino del cotejo cuando los futbolistas del equipo de Facubdo Sava fueron a reprocharle al juez Baliño la clara injerencia en el resultado.

Los jugadores de Patronato terminaron demorados dentro del vestuario por más de tres horas. Foto: Web

Esto derivo en que Patronato no podía irse de la cancha porque los vestuarios estaban sin luz. Mientras aguardaban para que haya una solución, los jugadores e integrantes del cuerpo técnico mantuvieron discusiones verbales con la Policía. Cinco deportistas fueron demorados y se negaron a declarar este miércoles en Buenos Aires donde permanecía la delegación entrerriana.

Lo cierto es que Alexander y sus compañeros no dudan que en un partido donde expulsaron a un compañero y al entrenador del equipo antes de que terminará el tiempo, y luego el fallo del árbitro Baliño de cobrar un penal que “se vio que no fue hasta en el VAR”, sumado a lo que había en juego hubo factores externos que determinaron o influyeron en el resultado. Aparte del pésimo desempeño de la terna arbitral.