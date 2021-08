El diputado nacional de Juntos, Waldo Wolff, se autodenunció en la Justicia y pidió que se aclare su situación respecto a los dichos contra Florencia Peña por su visita a la residencia de Olivos.

La actriz, a través de su abogado Fernando Burlando, presentó hoy un escrito en la Cámara de Diputados en el que pide la suspensión y la potencial expulsión del legislador del PRO Fernando Iglesias por “afirmaciones misóginas” dirigidas en su contra y de Waldo Wolff por respaldarlas.

”Me dirijo al Sr. Presidente de este Honorable cuerpo con el fin de poner en su conocimiento que en el día de ayer hemos radicado querella criminal ante el Fuero Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra los Diputados Nacionales: Fernando Iglesias y Walter Wolff (PRO) -quien respaldo el twitt de su colega-”, señala el escrito.

“Tanto mi comentario a un Twitter, como el propio Twitter de Fernando Iglesias que comenté y que generó la imputación de Florencia Peña, son de 24 horas antes de que aparezca el nombre de la actriz que se asocia al escándalo generado por las visitas a la quinta presidencial durante la pandemia”, sostuvo el diputado en otro escrito.

Estos mensajes de los legisladores Fernando Iglesias y Waldo Wolff generaron las denuncias en su contra. Twitter

Y agrega: “Sin embargo, formulo la presente denuncia para que se investigue ese hecho con el objeto de que se dicte mi sobreseimiento, pues considero de suma trascendencia –por la gravedad institucional que importa la sola acusación- que sea la Justicia quien así lo determine”.

Wolff sostuvo que el tuit que escribió no fue dirigido a la actriz y que lo publicó antes de que se conociera el registro de ingresos a la Quinta de Olivos.

“Dejo claro en la prueba presentada que definitivamente no me referí a ninguna cuestión de género ni a ninguna persona en particular. Es lógicamente imposible que se pueda interpretar que me haya referido a la señora Peña, ya que dicho tweet fue publicado 24 hs. antes de que se exhibiera por primera vez el registro de visita de la señora Peña a la quinta de Olivos, quien también aclaro que jamás, en este tiempo, me referí a ella en términos injuriantes ni en medios ni en redes”, sostuvo.

Iglesias había cuestionado pocos días atrás a través de Twitter la visita que Florencia Peña realizó en mayo del año pasado a la Residencia de Olivos, en el marco de las reuniones que el presidente Alberto Fernández mantuvo con representantes del ambiente artístico para analizar la situación del colectivo de actores afectado por la pandemia de coronavirus.