Tras darse a conocer los dichos de Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada por el Frente de Todos, en la mañana de este martes, la funcionaria volvió a hablar al respecto, pero no solo amparó sus expresiones sino también cuestionó a quienes la criticaron.

La precandidata dio una entrevista con Pedro Rosenblat y Martín Rechimuzzi en la que mencionó unas polémicas frases que dieron de qué hablar. “En el peronismo siempre se garchó”. Ante esto, y unas horas más tarde, Tolosa Paz se enfrentó a otra entrevista en la argumentó que sus dichos fueron sacados de contexto.

“Me sacaron de contexto, yo no hablé de mi sexualidad y hasta pedí perdón por usar esa palabra. Es una palabra que uso yo íntimamente con mis hijos, les digo que si garchan compran preservativos, es algo con mis hijos y mi hija. Hablé de muchas cosas y fue increíble que tomaran eso”, sostuvo la precandidata en diálogo con Radio Vos.

Y, agregó: “Los que hacemos política tenemos que saber dialogar en distintos escenarios y con distintos públicos”.

Respecto a sus declaraciones, la funcionaria sostuvo que utilizó en una entrevista una expresión que usa en la vida cotidiana y familiar, y que le resultó extraño que fuese tan criticada por lo que lo relacionó al género: “Hablé muy naturalmente, utilicé la palabra ‘garchar’ y fue un escándalo nacional, no sabía si reírme”. “No terminé de entender si es que una política mujer no puede hablar del goce y el disfrute. La palabra garchar la puede decir un tipo y no una mujer”.

Buenos Aires 24 de julio 2021 presentacion de candidatos en el programa a dos voces Victoria Tolosa Paz Foto Clarín Clarín

Una de las personas que cuestionó los dichos de Tolosa Paz, fue Sergio Berni, y sobre esto, la precandidata dijo: “No sé si pudo mirar toda la entrevista, quizás solo vio un título y puede tener otro impacto. Sergio polemiza y genera irrupción mediática, y no tengo nada que agregar”.

“No creo haber ofendido a nadie, no me parece ningun tabú y creo que es sano poder hablar de sexo. Quienes hacemos política tenemos que saber de qué manera dialogar con distintos públicos y de eso se trata la construcción del diálogo”, explicó.