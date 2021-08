Juan Pablo “Pata” Medina fue citado a declarar ante los tribunales federales para explicar sobre su presunto desacato, luego de la demostración de fuerza que realizó el lunes y ante el eventual desconocimiento de la prohibición judicial de realizar actividades sindicales.

El ex secretario general de la UOCRA La Plata realizó un multitudinario acto frente a la ex sede del gremio. Dijo que fue un mitin político convocado por la agrupación “22 de enero” del Frente de Todos, de contenido no gremial. Así intenta evitar una posible punibilidad, en caso de haber desconocido la orden.

Juan Pablo "Pata" Medina en un acto organizado en La Plata. Clarín

La audiencia será este jueves vía zoom. El Tribunal Federal en lo Penal N° 2 de la capital provincia, a cargo de la causa por asociación ilícita, coacción agravada y extorsión reiterada, lo citó en carácter de urgencia y deberá considerar si el gremialista puede volver a prisión.

El sindicalista solicitará el levantamiento de la restricción para actuar en las actividades del gremio. Según explicó el abogado de Medina, César Albarracín, a Clarín, no existen razones para mantener la medida. “Es una pena de inhabilitación encubierta. A ningún procesado le aplican restricciones similares”, dijo el letrado.

Medina estuvo preso 2 años y dos meses por coacción agravada tramitada en los juzgado de competencia provincial, entre otras causas. Por ese delito fue sobreseído. La Justicia impuso como requisito que no puede participar en actividades gremiales.