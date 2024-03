Milei dio marcha atrás y dijo que derogará el decreto que le otorgó un 48% de aumento de su sueldo

Luego de la denuncia de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, que el presidente Javier Milei había recibido un aumento del 48% de su salario, al igual que sus ministros, el propio jefe del Estado admitió esta tarde esta situación, pero adelantó que derogará el decreto que permitió ese incremento automático.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, expresó el Presidente en sus redes sociales, luego de que estallara la polémica, con la denuncia de la diputada peronistas.

“Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”, argumentó Milei.

En su mensaje en las redes sociales, el Presidente remarcó que los políticos deben ser los primeros en “poner el hombro”.

“En un momento de crisis como el actual en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro. Se acabó la joda de la política. VLLC (Viva la Libertad Carajo)”, concluyó Milei.

Lo llamativo es que el Presidente parece que no percibió que días atrás, cuando cobró su salario recibió un aumento de casi el 50%, que lo llevó a cobrar más de 4,8 millones de pesos. Tampoco ninguno de los miembros del gabinete nacional.

La polémica se encendió este sábado, cuando la diputada Tolosa Paz, muy cercana al expresidente Alberto Fernández, denunció en las redes sociales el importante incremento que recibió la planta política del Poder Ejecutivo.

Denuncia

En medio de la polémica por el intento en el Congreso de aumentar un 30% los salarios de legisladores nacionales y funcionarios legislativos, este sábado, la diputada Tosa Paz (Unión por la Patria) denunció que el presidente Javier Milei se aumentó un 48% sus ingresos en un mes, llegando a un sueldo de 4,8 millones de pesos de bolsillo.

El aumento que mostró la diputada nacional, que fue la última ministra de Desarrollo Social del anterior presidente Alberto Fernández, el aumento también alcanzó a todos los ministros de gabinete nacional.

“Con la bandera de la austeridad, Milei nos miente. El Presidente nos miente a todos los argentinos. El Presidente firmó un decreto el 29 de Febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo nacional pero luego hace una escenificación pública de que el aumento injusto es el de los diputados y senadores”, escribió la exministra albertista, en sus redes sociales, ante de la marcha atrás presidencial.

“¿Saben cuánto aumentó el salario del Presidente, los ministros, los secretarios y los subsecretarios de Estado? Aumentó un 48% entre enero y febrero”, había denunciado la diputada que integra el bloque Unión por la Patria.

“Por esa razón estamos presentando un proyecto de ley con diputados de Unión por la Patria que permita derogar el aumento otorgado por las autoridades del Congreso Nacional para los legisladores nacionales, pero también pedimos que se derogue el aumento que decretó Milei el pasado 29 de febrero y que impactó directamente sobre la liquidación de su propio salario y el de los altos cargos de su gobierno en un 48 %”, remarcó Tolosa Paz, esposa del exfuncionario y publicista, José “Pepe” Albistur, amigo de Alberto Fernández, quien el mes pasado tuvo una desafortunada declaración, cuando dijo que el gobierno de Milei no llegaría a junio.

Tolosa Paz mostró un cuadro con los sueldos por cargo del gabinete de Javier Milei para denunciar un incremento del 48%.

“A su vez, en el mismo proyecto pedimos que se suspendan el traslado de los aumentos paritarios para los altos cargos jerárquicos en todos los poderes del estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Un secretario de Estado en enero cobró $ 3.282.709,47 y en febrero obtuvo un salario de $4.864.945,09. El incremento fue del 48 % real. ¿Quieren saber cómo se construyó ese aumento y la doble vara de Milei?”, añadió Tolosa Paz.

“El presidente Javier Milei firmó el Decreto 206/24 con fecha 29 de febrero en la que se autorizó un aumento del 12 % en febrero para los cargos jerárquicos producto de la paritaria del empleo público, también se sumó un 14 % de la paritaria de diciembre que no se aplicó en enero para esos cargos y en el mes de febrero se incrementó la base general de cálculo de las remuneraciones del SINEP en un 16% (como se dice en la jerga del estado: la cantidad de UR)”, había remarcado Tolosa Paz.

“Todos estos factores construyeron un salario con un 48 % de aumento para él y para los altos cargos de su gobierno”, remarcó la diputada peronista.

Guillermo Francos había desestimado a Tolosa Paz

Antes de que el presidente Javier Milei reconociera el aumento de sueldo y anunciara que derogará el decreto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, había desestimado la denuncia de Tolosa Paz. “No lo tengo claro” y “seguro que no ha habido aumento”, fueron algunas de sus declaraciones a Radio Mitre.

“No creo que sea así, no lo he visto reflejado en los sueldos. Me sorprende. El Presidente ha sido exigente con respecto a este tema salarial y ha dicho que no se le iba a aumentar a ningún funcionario del Gabinete. No entiendo de dónde sale esa información”, había indicado Francos.

En esa misma línea, al ser consultado por sus haberes como ministro, el funcionaria había afirmado que su sueldo no había aumentado: “Lo que yo entiendo es que no aumentó”. Sin embargo, también dijo no haber visto “su cuenta bancaria” pero “creo que sigue siendo el mismo”, en referencia al monto.

“No sé contestar con exactitud. Seguro que no ha habido aumento del 48%”, sostuvo.

Otra propuesta

Por su parte, otro diputado de Unión por la Patria, Juan Marino, también había salido al cruce del aumento en el gabinete, pero con una propuesta: “Estamos elaborando un proyecto para rechazar tanto este aumento como el aumento establecido para legisladoras y legisladores nacionales. Proponemos el congelamiento temporal, también de los jueces de la Corte Suprema, mientras dure la profunda crisis social que sufre nuestro país”, dijo el legislador.

“Como no se trata de nivelar para abajo, sino de redistribuir para asistir a quienes están sufriendo la masacre social provocada por el gobierno nacional, en simultáneo vamos a presentar proyectos para garantizar la asistencia alimentaria en comedores escolares y populares, la entrega de medicamentos a personas con enfermedades graves, y la recomposición de las jubilaciones licuadas por el ajuste de Milei y Caputo”, destacó Marino.

La réplica del kirchnerismo llega tras la decisión del gobierno de retrotraer el aumento salarial firmado por los presidente del Senado y Diputados, Martín Menem y Victorial Villarruel, en medio de una polémica pública por los salarios de la política.