La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, afirmó que desde el organismo apoyarán a Florencia Peña en su denuncia contra los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff. La actriz fue blanco de críticas e insultos en los últimos días por su visita a la residencia de Olivos para discutir sobre la situación de los actores y actrices durante la pandemia.

//Mirá también: Florencia Peña habló sobre sus visitas a Alberto Fernández: “No tengo nada que ocultar”

“Nos ha llegado ya el escrito de su abogado. Florencia Peña ha iniciado acciones legales y ha pedido la intervención del INADI, y el INADI como institución, por supuesto, va a acompañarla”, aseguró dijo Donda en declaraciones con Radio 10.

Y agregó: “Como militante política voy a estar al lado de cada mujer que es agredida y de la cual inventan mentiras, no solo porque yo lo haya vivido en carne propia, sino porque desde eso milito, para que las mujeres seamos iguales a los hombres”, afirmó.

Victoria Donda (Archivo).

Florencia Peña no atraviesa un buen momento. En los últimos días, la actriz fue blanco de críticas e insultos vinculadas a su visita a Alberto Fernández en la residencia de Olivos durante el confinamiento, donde fue a hablar de la situación de actores y actrices durante la pandemia.

// Mirá también: Florencia Peña se descargó en su programa: “¿Tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente?”

Ayer, la conductora realizó un fuerte descargo ante las críticas. “¿¡Yo hoy tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente!? ¿¡Yo hoy tengo que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la pet… del Presidente!? ¿Que yo fui a una reunión a las once y media de la mañana con permiso y protocolo porque para entrar la Quinta de Olivos tenías que tener un protocolo tremendo?”, resaltó Flor Peña con bastante enojo.

“Yo empecé a trabajar a los 7 años, hace 40 años que trabajo y cumplo 47 años en tres meses. ¿Tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie? ¿Qué llegué hasta acá sin ayuda de nadie? ¿Qué no necesito nada de nada? ¿Qué soy una mujer valiente e independiente? ¿Qué les pasa?”, preguntó al aire.