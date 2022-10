Manual del INADI para cubrir el Mundial de Qatar: Victoria Donda lo defendió y dijo que “no es una boludez”

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, se refirió al manual publicado por el organismo que representa para la cobertura del Mundial de Qatar 2022, y en ese sentido defendió la publicación.

Mundial Qatar 2022, el manual del INADI para periodistas.

Donda expresó que “no es una boludez”, dado que el documento intenta “construir una comunicación más inclusiva en el fútbol”, pero destacó que no será “de uso obligatorio”.

El documento, compuesto por 21 páginas, insta a no repetir “escenas violentas”, tales como “patadas” o cuestiones vinculadas a la fricción futbolística. Además, recomienda no llamar “negro” a un jugador “afrodescendiente”.

“Las recomendaciones no dejan de ser eso, recomendaciones”, sostuvo Donda al dialogar con Urbana Play. “Lo que hace el INADI es recomendar, si no te gusta, no se toma”, sentenció.

Y luego agregó en justificación de lo emitido por el INADI: “La mejor forma de combatir la discriminación, racismo, xenofobia es previniendo, cambiando parámetros culturales”.

Sí al folklore del fútbol, no a los violentos, la idea del INADI

Donda expresó la diferencia que ve fundamental en cuanto a la discriminación: “Entiendo el folklore del fútbol, pero hay que separar el folklore de los violentos. La guía no es para la gente que va a la cancha, es para comunicadores”.

Por lo tanto, “los periodistas tienen la responsabilidad de llevar la comunicación en un ámbito particular”. Por ello, la intención del INADI es “hacer un aporte a una comunicación social que sea inclusiva y desprovista de valoraciones que tienden a generar climas de violencia en un momento en el que las pasiones están muy despiertas”.

Esto mismo, busca “desarmar el andamiaje cultural violento de discriminación y racismo”.

Esta batalla, según Victoria Donda, “no es una boludez darle sentido a las palabras”.

Las recomendaciones del manual del INADI

Entre las varias recomendaciones del documento de 21 páginas, en el mismo se cita, en un momento, evitar cánticos de cancha tales como “Brasil, decime qué se siente, tener en casa a tu papá”. Esto lo entienden con base a que sería “un canto agravante que los hinchas les recuerden a los fanáticos rivales su ‘paternidad’ en términos de resultados deportivos”.

Por otro lado, frases discriminatorias que podrían surgir de boca de los periodistas también se busca que se eviten. Ejemplos de ello podrían ser: “está más pendiente de la peluquería que de entrenar” o “así de gordo no puede saltar ni correr”. Lo que sostienen es una búsqueda que “promueva enfoques respetuosos de las diversidades corporales y evitar burlas y estigmatizaciones”, respecto de los cuerpos.

“Recomendamos no avalar ni promover situaciones de violencia sobre árbitros/as, asistentes y cuerpos técnicos de los equipos”, sostiene el documento. Además, “evitar la difusión de imágenes violentas en las tribunas, tales como patadas, disturbios, banderas o invasiones al campo de juego”.

Victoria Donda no se quiere apartar del "folklore" futbolístico, pero sostiene que el documento insta a evitar las discriminaciones de cualquier índole.

Sobre la diversidad sexual, el INADI plantea evitar frases como “hoy se espera ver un equipo de hombres, bien plantado, que demuestre su hombría”, debido a que responden a estereotipos “basados en atributos preconcebidos de las masculinidades”.

Y también “evitar comentarios y la difusión de imágenes sexualizantes y/o cosificantes sobre las mujeres que concurran al estadio” con frases como “¡Qué belleza las hinchas de Croacia!”