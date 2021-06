Jimena Barón sorprendió al publicar fotos en sus historias de Instagram muy cerca de Fernando Goncalves Lema, quien además trabaja para una marca de ropa interior.

Lo que sucede es que la artista está por lanzar su nuevo videoclip “Ya no te extraño”, que contará con la participación del conocido modelo.

Sobre el nuevo trabajo de la cantante de “La Cobra”, reveló: “En un principio no iba haber beso en el video y después se cambió. Me parece que salió bárbaro. No lo habíamos ensayado”.

En diálogo con “Esto no es Hollywood” (Mucha Radio), el modelo de Buenos Aires describió: “Estuvimos filmando como 22 horas. Hubo besos durante la mañana, tarde, noche. Todo el día. El video fue como una toma continúa, así que el beso lo hicimos un millón de veces. Tuvimos mucha química”.

"Ya no te extraño", el nuevo videoclip de Jimena Barón. Instagram

El periodista Fernando Gatti le preguntó sobre Jimena Barón y, luego de confesar que él se encuentra soltero y que podrían salir, confesó: “Me gusta Jimena, es hermosa, divina, talentosa, muy copada. Una artista que también admiro y respeto”.

Rápidamente, los fans comenzaron a especular sobre una supuesta química y un romance en puerta entre los dos protagonistas del video que saldrá pronto. Además, sostuvieron que Fernando Goncalves Lema es parecido a Daniel Osvaldo. A su vez, muchos destacaron que ambos lucen un gran número de tatuajes en su cuerpo.

Daniel Osvaldo y Jimena Barón. Instagram/jmena

Por su parte, Jimena Barón compartió imágenes de la grabación en su cuenta de Instagram, en la que reúne más de cinco millones y medio de seguidores.

Además, asistió a “La Academia”, el programa de Marcelo Tinelli y del cual forma parte como miembro del jurado, con una remera que incluía la inscripción “ya no te extraño”, haciendo alusión a su próximo lanzamiento.