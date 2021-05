Silvia Süller (63) anunció, muy contenta, que se casará con su novio Martín de 23 años cuando pase la pandemia. “Él me propuso casamiento y no tenemos nada que perder, hay que vivir la vida”, confesó.

En “El Run Run del Espectáculo”, la artista confesó: “Mis padres me mandaron a Martín para salvar los agujeritos míos del corazón. Yo estoy muy enamorada de él”.

Silvia Süller: "Hay que vivir la vida".

Por su parte, Martín, dijo al respecto: “Estoy muy enamorado de ella y soy fan de ella desde que tengo diez años. Quiero viajar a Argentina para ver a Silvia, la llamo a cualquier hora y me atiende”.

Y detalló: ”En la charla pasan cosas”.

"Me enamoró todo de ella", dijo el novio de 23 años de Silvia Süller.

Además, agregó: “Yo ya le dije a Silvia de casarnos, estoy desesperado por irme para allá. Me enamoró todo de ella, es hermosa”.

La figura de la televisión explicó que ambos tienen relaciones de manera virtual. Y añadió: “Yo no me saco la ropa, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora”.

Después, Sivia Süller dialogó con Radio Mitre y aseguró: “Los padres de él, sus abuelos y hermanos me aman. Estoy en contacto. Él sabe que mi amor fue Soldan, lo saben todos, pero la verdad es que me siento muy bien”.