El fuerte cruce en vivo entre Silvia Süller y Luis Ventura

Silvia Süller es una de las famosas que más polémicas presenta cada vez que aparece en los medios de comunicación. La famosa que tiene una gran comunicada de seguidores en TikTok por donde se comunica e interactúa con sus fanáticos.

La mediática estuvo de invitada en el programa “A la tarde” el ciclo televisión que conduce Karina Mazzocco y en el cual también está Luis Ventura como parte del panel del programa.

En medio de la llegada de la mediática al canal se produjo un fuerte cruce entre Süller y Luis Ventura sobre una carta de documento del pasado. Lo que generó un ida y vuelta entre los dos que terminó a los gritos.

La pelea entre Silvia Süller y Luis Ventura en vivo

“Chicos, qué lindo que te paguen por estar sentado. Hola, ¿por qué no me hablás?” comentó la famosa al llegar al programa. Luego se refirió a la carta de documento que señaló Ventura y que causó la pelea entre ambos.

“Ah, el otro día que él dijo que yo le mandé una carta documento, si quieren después les muestro el chat de él, no tengo ninguna carta a nombre de él”, agregó la mediática.

“¿Cómo qué me pasa? Si te has portado como el culo conmigo. No son cosas del pasado, hay cosas que no se dicen”, apuntó Ventura en medio del programa.

Luego, añadió: “Yo conozco la otra historia, la del detrás de cámara. Lo sé tanto porque vos estabas muerta en Córdoba y viniste a hacer TV para ganar gente allá que venías de un quilombo porque te habían quemado la casa”.

Ante la situación de pelea y gritos del programa, intervino la conductora para calmar el ambiente e intentar arreglar la situación. Sin embargo, el periodista señaló con enojo: “No, ella sabe lo que hizo. Incluso, involucra a gente de mi familia pidiendo que devolvieran cuadros que fueron sacados de la pared por algún motivo”.