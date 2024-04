Así está hoy Christian, el hijo de Silvia Süller y Silvio Soldán que tiene 32 años y es empresario

Christian Silvio, el hijo de Silvia Süller y Silvio Soldán, entró a la esfera pública. En una reciente entrevista con el Diario La Nación, el joven empresario -Máster en Administración de Empresas con varios posgrados- reveló detalles íntimos de su vida personal y profesional.

Una de las revelaciones más impactantes es que no mantiene relación con su mamá, Silvia Süller, aunque sí tiene contacto con su hermana, Marilyn. “Soy demasiado perfil bajo. Las veces que aparecí fue más que nada por un homenaje o cosa parecida para alguno de mis padres; si no, trato de evitar la exposición, no me gusta”, reveló.

Silvio Soldán, junto a su hijo y su madre. Foto: captura

Pero más allá de familiar, Christian Silvio también compartió con orgullo detalles sobre su vida profesional. El joven empresario es el fundador de una innovadora empresa que sostiene a 130 empleados: 70 30 Hostel en Palermo, su primer emprendimiento comercial. “Fueron un par de años vertiginosos porque la actividad es 24/7, no parás, pero es una excelente experiencia principalmente porque esta actividad me permitió conocer varios rubros que brindan esencialmente servicio, con todo lo complicado que esto resulta”, explicó.

Christian, el hijo de Silvia Süller y Silvio Soldán Foto: Instagram

Christian, de 32 años, también se formó como pastelero y logró convertir su pasión en un exitoso negocio. También es dueño y creador de 70 30 Bar, que comenzó con un pequeño local y, gracias a su dedicación y visión ha logrado expandirse y crear una cadena de negocios que no deja de crecer, contaron en Socios del Espectáculo.

El presente del hijo de Silvia Süller y Silvio Soldán

Mientras tanto, en el ámbito personal, Christian Silvio presentó a su novia Denise, a quien conoció hace ocho años cuando ella estudiaba ingeniería química, luego pastelería y se recibió de chef en el Instituto Gastronómico Argentino.

Sobre dar el gran paso y casarse, Christian declaró: “Todavía somos jóvenes. Somos socios hace menos de un año cuando pusimos este centro de producción. Así que estamos aprendiendo a transitar una nueva etapa que es la de ser socios además de pareja, que no es lo mismo”.