Este miércoles se conoció una noticia más que positiva para el básquet nacional. Sergio Hernández, entrenador de la Selección Argentina en el último tiempo, continuará en su cargo y estará presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Así lo confirmó la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) en un comunicado: “Sergio Hernández dirigirá a la Selección en los Juegos Olímpicos. Oveja firmó el nuevo acuerdo para estar en Tokio”.

La CAB anunció la continuidad de Sergio Hernández en su cuenta de Twitter. Twitter/@cabooficial

De esta manera, “Oveja” participará de su cuarto Juego Olímpico. Fueron tres como entrenador (Pekín 2008, Río 2016 y ahora Tokio 2020) y uno como asistente (Londres 2012).

“Primero me sale decir que estoy realmente muy feliz por tener esta chance de llegar a mi cuarto Juego Olímpico, con el plus de hacerlo con este plantel tan especial y al que siento tan cercano a mis afectos. Y, segundo, me siento muy agradecido con la CAB por haberme permitido salir del contrato para tomar la oportunidad de Zaragoza y ahora retomar esta función al frente del equipo nacional”, fueron las primeras sensaciones de Hernández, en diálogo con la prensa de la CAB.

A su vez, Fabian Borro, presidente de la CAB, dijo: “Somos gente de palabra y lo que acordamos con Sergio en su momento, lo respetamos. Es el indiscutido líder de líder de este plantel y ahora vamos, todos juntos, a buscar el mejor resultado posible a Tokio”.

Sergio Hernández, celebrando en un partido de la Selección.

En relación a la cita olímpica, Sergio, quien fue el coach de la Selección en el segundo puesto del Mundial de China 2019, se esperanzó de cara a lo que viene. “A nivel individual, estamos mejor que antes del Mundial”, aseguró.

Y agregó: “Esto me generará, gracias a Dios, más dificultades para elegir a los 12. Tenemos mejores realidades personales: jóvenes que han confirmado su explosión, otros no tan jóvenes que han dado un salto enorme de calidad, algunos que se han metido definitivamente en la elite mundial y, en el caso de (Luis) Scola, mantiene su singular caso de eterna juventud”.

Su vínculo con Casademont Zaragoza

En abril, Hernández renunció a su cargo como entrenador en Casademont Zaragoza, de la Liga ACB, puesto al que había asumido tras abandonar la Selección. Y sobre esto se refirió el actual coach del combinado nacional.

“Ya era de público conocimiento que, para fichar en la Liga ACB, no podía tener dos contratos y por eso tuve que renunciar al mío en la CAB. Ahora, ya liberado en España, retomamos el diálogo y acordamos rápidamente lo que teníamos pensado, que era seguir hasta los Juegos Olímpicos”, explicó.

Sergio Hernández vuelve a la selección para los Juegos Olímpicos de Tokio (CAB) (CAB)

Y sumó: “No tengo ningún problema de salud, pero sí en su momento se juntaron varios casos de Covid-19 en mis seres queridos y sentí que debía volver. Son tiempos para estar cerca, no lejos y solo. ¿De qué sirve estar bien yo si los demás no la pasan igual?”.

Así, continuó: “Zaragoza es un club espectacular, para proyectar a largo plazo, y las dos partes estábamos contentas, pero no tenía las fuerzas suficientes para seguir y quise ser lo más honesto posible. Ahora estoy más tranquilo y ya enfocado en Tokio y la preparación”.

El presente de los argentinos en la NBA

Gabriel Deck, Facundo Campazzo y Lucas Vildoza con los tres representantes argentinos en la NBA. Esta resulta una gran noticia para el entrenador que mira con buenos ojos que tres basquetbolistas estén en el más alto nivel.

“En todos los casos coincide con un salto de calidad en el juego. Las tres llegadas a la mejor liga del mundo han ido de la mano de un creciente nivel, cuando no siempre sucede de esa forma”, consideró.