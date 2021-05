La pandemia del coronavirus es un tema que preocupa al mundo y mucho. En ese sentido, Rafael Nadal no se mostró ajeno a la cuestión y puso en duda su participación en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, que se disputarán a partir del 23 de julio.

Ante la consulta sobre si estará en la cita olímpica, el tenista español dijo: “No sé todavía, no puedo dar una respuesta clara, porque no lo sé. En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, claro, todos sabemos lo importantes que son para mí. En estas situaciones, no sé, veremos en un par de meses”.

Rafael Nadal fue galardonado con el premio Laureus al deportista masculino del año. (EFE)

Y explicó: “Tengo que organizar mi calendario. En un año normal siempre tengo claro mi calendario desde el 1 de enero, pero este año es distinto. Hay que ser flexible. La pandemia nos ha hecho vivir cosas a las que no estábamos acostumbrados”.

“Cuando se habla de pandemia se habla de los jóvenes, pero yo creo que ellos tienen energías para adaptarse más. Para nosotros que llevamos una vida viviendo en unas condiciones que han cambiado de manera drástica y somos más conscientes de los problemas, está preocupación está más acentuada”, agregó Nadal, quien suma una medalla de oro individual en Pekín 2008 y otra en dobles en Río 2016.

Rafael Nadal perdió el número 2 del ranking ATP

“Rafa” viene de quedar eliminado en cuartos de final del Masters 1000 de Madrid y no pudo defender los puntos que obtuvo en la edición 2019 cuando llegó a la semifinal. Así, con la actualización de la clasificación de este lunes, el ruso Danil Medvedev le arrebató el número 2 del mundo.

Nadal podría ser baja en los Juegos Olímpicos (AP) AP

“En Madrid jugué muy bien, luego tuve dos juegos malos y todo se perdió, pero en Madrid jugué en mi mejor nivel de los últimos tiempos”, reconoció el tenista, quien cayó ante el futuro campeón Alexander Zverev.

Roma, la escala antes de Roland Garros

Luego del traspié ante Zverev, a Nadal no le queda otra que levantar la cabeza y seguir. Por eso, este miércoles volverá a competir en el Masters 1000 de Roma, torneo que conquistó en nueve oportunidades. Será ante el local Jannik Sinner (18º).

Cabe destacar que el español no podrá recuperar el segundo lugar del ranking en este torneo, ya que fue campeón en el certamen del 2019 y tendrá que defender todos los puntos. Así, si el sorteo lo indica, existe la posibilidad de que se enfrente a Novak Djokovic (1º) en las semifinales del Roland Garros, que comenzará el 23 de mayo.