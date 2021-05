Rodolfo D’Onofrio habló sobre el problema que atraviesa River por la escalada de casos de coronavirus en el plantel a horas de un nuevo partido por Copa Libertadores y sobre la negativa que recibió por parte de la Conmebol para cambiar de arquero en la lista de buena fe. Además, se refirió acerca de la política y el fútbol y lanzó: “Sufrí desventaja en la época en que Mauricio Macri era presidente”.

En diálogo con ESPN, el presidente del “Millonario”, después de tocar la actualidad epidemiológica del club, expresó algunos de sus deseos. “Me hubiera gustado haber tenido a un presidente de la República de River”, comenzó. En ese sentido, explicó que sería de su agrado haber coincidido como titular de la institución al mismo tiempo que la gobernación de Carlos Saúl Menem.

“Tener a un presidente que es de River sería extraordinario. Me tocó uno de Boca. Así que era difícil mi camino”, expresó. Él aseguró que su afirmación fue para que “sea más neutral”. Y luego, añadió: “Yo no quiero ventajas. Lo que no quiero es desventajas. Yo sufrí desventaja en la época en que Mauricio Macri era presidente”.

Mauricio Macri, ex presidente de la Nación y ex mandatario de Boca. Captura de pantalla

Ante la consulta sobre qué desventajas sufrió, D’Onofrio prefirió hacer silencio. “Varias. No es hoy, pero más adelante lo vamos a hablar”.

En otro sentido, se refirió a un segundo deseo: que un dólar tenga el mismo valor que un peso argentino. “Envidio a los que le tocó el ‘un dólar igual a un peso’. Al presidente que le tocó eso es extraordinario, porque los jugadores que estaban afuera, venían a jugar acá. Porque cobraban casi lo mismo que cobraban en Europa”, dijo.

“Hoy esto no lo podemos hacer. Nos pasa todo lo contrario. El problema es que se nos llevan los futbolistas los brasileros… Son más poderosos todos los que nos rodean que nosotros, producto de tener todas las diferencias que tenemos en dólares”, continuó.

Y agregó: “Una moneda más fuerte que permita tener jugadores que no quieran irse, que aman la camiseta, pero, obviamente, es la carrera de ellos”. A su vez, agregó: “En el fútbol argentino hay que trabajar mucho. Hay que hacer muchas cosas”.

Rodolfo D’Onofrio desea ser presidente de la Nación

En un momento de la entrevista, le preguntaron si le gustaría ser él el presidente de River que esté a cargo de la Nación. “Sí, claro. ¿Por qué no? Es un honor. No es que voy a ser presidente, pero es un honor”, aseguró. Pero, ¿se lo propone como un objetivo firme?

“En este momento lo que me propongo es salir de este problema que tenemos de los enfermos, de la salud, del Covid. ¿Qué me voy a poner a pensar si voy a ser algo? Siempre dije que lo voy a pensar después de que deje River”, explicó.

“Creo que en este momento es mi responsabilidad, junto a todos los dirigente en River, sobrellevar esta situación y seguir tratando de ser siempre un club que tenga la grandeza que tiene River. Grandeza de valores, de entender que esto es una familia. Que acá se forman, se educan. Esto es mucho más que un club de fútbol. Me siento orgulloso y presidido de haber presidido este club”, concluyó.