Los problemas para Marcelo Gallardo siguen luego de quedar eliminado de la Copa de la Liga Profesional en manos de Boca. River no tiene arquero para su próximo partido de Copa Libertadores y espera por un milagro de la Conmebol.

Este miércoles, a las 21, recibirá a Independiente Santa Fe en el Monumental. Pero la incertidumbre es mucho mayor que ante Boca: solamente tiene 14 jugadores disponibles y a ninguno en el arco.

La lista de buena fe que el “Millonario” presentó a la Conmebol tiene 32 nombres. La institución le permitió a los clubes inscribir 50 jugadores en la vuelta al fútbol con el Covid-19 presente en todo el mundo. Gallardo no quiso anotar más que a sus jugadores profesionales.

“Me parece un despropósito”, dijo el “Muñeco” cuando le preguntaron por su decisión en septiembre del 2020.

No quiso inscribir a juveniles ya que su grupo de trabajo “son no más de 30 jugadores”. “No iba a generarles una falsa ilusión a esos chicos que todavía tienen un recorrido por delante muy importante”, sumó el DT.

“Si en algún momento hay un episodio que indica que podemos estar expuestos a un contagio masivo será porque no teníamos que jugar”, tiró Gallardo.

La dirigencia de River pidió formalmente a Conmebol poder utilizar esos cupos restantes que no llenó para cerrar la Copa. Sin embargo ven con poca esperanza el visto bueno ya que sucedieron casos similares en otros equipos y no hubo aprobación alguna a esos reclamos.

Los jugadores disponibles con los que cuenta el entrenador para enfrentar a los colombianos son Fabrizio Angileri, Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Alex Vigo, Milton Casco, Tomás Lecanda, Felipe Peña Biafore, Gonzalo Montiel, Julián Álvarez, Lucas Beltrán, Agustín Fontana, Jorge Carrascal, Leonardo Ponzio y José Paradela.

Si no logran anotar más jugadores, ¿quién atajará este miércoles?

Los lesionados de River

Sobre llovido, mojado. Además de las ausencias por casos positivos de Covid, el “Millonario” suma tres lesionados que tampoco estarán este miércoles.

Javier Pinola, Flabián Londoño Bedoya y Enzo Pérez, quien jugó 45 minutos ante Boca, están descartados para la nueva fecha de la Copa Libertadores.