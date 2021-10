Fue el propio Aníbal Fernández que manifestó: “Nik vive agraviándonos y nadie le dice nada, pero si lo tomó como una amenaza le pido perdón”, con respecto al cruce verbal que mantuvo con el humorista y dibujante Nik.

“Hay colegios de CABA que reciben subsidios del Estado, entre ellos la ORT. ¿Lo conocés, no? Es la escuela donde van las hijas de NIk”. Estos fueron los dichos de Aníbal Fernández luego de que Nik criticara los subsidios que entrega el Gobierno.

Y luego de estos dichos, este martes Aníbal Fernández se expresó ante la prensa: “Cuando esto sucedió, me dicen que él habría dicho en algún lado que sentía que era una amenaza a sus hijos, eso ya sería muy grave. Con lo cual no se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas. Para mi los hijos, las casas, las mujeres son templos, uno no se mete con esa cosa”, dijo.

Noticia en desarrollo