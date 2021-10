Como cierre de la visita del presidente Alberto Fernández a Tucumán, el mandatario nacional encabezó en el Hipódromo el acto de lanzamiento de la campaña electoral del Frente de Todos de cara a las próximas elecciones del 14 de noviembre.

Alrededor de 40 mil militantes se hicieron presentes en campo hípico. También estuvieron presentes el jefe de gabinete, Juan Manzur, el gobernador, Osvaldo Jaldo y otros funcionarios nacionales y provinciales; además de los candidatos, Pablo Yedlin, Sandra Mendoza, Rossana Chahla, Agustín Fernández y Alejandro Melo.

“Osvaldo y Juan fueron a una elección primaria y hoy estamos trabajando juntos. Así es la democracia. El tiempo de la desdicha ha quedado atrás”, comenzó diciendo el presidente en su discurso.

Agregó que, “a la deuda (con el FMI) le decimos que no. Sé lo que padece el norte y tenemos que ayudarlo a ponerse de pie. Poco a poco debemos ir terminando con los planes sociales para que se recupere el empleo en el país. No voy a parar hasta que todos en la Argentina tengan un trabajo. Yo sé que muchos de los que me aplauden tienen un plan social y quieren un trabajo”.

“Necesitamos terminar con las discordias, con la disputa y la grieta, por eso les pido a los tucumanos que debemos unirnos para convencer a los que no piensan como nosotros”, sentenció el presidente.