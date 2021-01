Varias provincias ya confirmaron que limitarán la circulación nocturna, tal como lo solicitó el Gobierno Nacional en el Decreto de Necesidad y Urgencia publicado ayer (DNU 4/2021), en el que sugiere a los gobernadores endurecer las restricciones con el fin de controlar el rebrote del coronavirus en el país.

Aunque muchas provincias cumplirán el decreto presidencial, lo harán de diferente manera. Por el momento, la medida no será de cumplimiento obligatorio, sino que cada gobernador tendrá la potestad de aplicar las restricciones que considere pertinentes en función de la situación epidemiológica en sus distritos.

El decreto establece que los gobernadores deberán priorizar la limitación de la circulación en el horario nocturno y no obliga a disponer medidas restrictivas durante el día, aunque recomienda hacerlo si el distrito se encuentra en color rojo en el semáforo sanitario.

Aunque muchas provincias cumplirán el decreto presidencial, lo harán de diferente manera. Nicolás Ríos | Los Andes

Según el DNU 4/2021, “existe alto riesgo sanitario y condiciones epidemiológicas que ameritan por parte de los gobernadores y gobernadoras de provincias y del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adoptar la limitación a la circulación cuando se cumplan los siguientes parámetros”: que la razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1,20; y que la incidencia, definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes, sea superior a 150.

De acuerdo a estos cálculos, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz superan, en casos de contagios, los parámetros sanitarios fijados por el Gobierno, por lo que “amerita” que sus gobernadores apliquen el decreto.

Ya confirmadas

La Rioja fue una de las primeras provincias en aplicar un “toque de queda sanitario”, que se reforzó el jueves, para prohibir la circulación entre las 22 horas y las 6 de la mañana. Este esquema se mantendrá, en principio, hasta el 31 de enero.

Chaco, La Pampa y Santiago del Estero fueron otras que extremaron las medidas con el objetivo de frenar la suba de los contagios. Tucumán resolvió una veda entre la 1 y las 6 horas, a partir del domingo.

En Entre Ríos, a partir de hoy no se podrá circular entre la 1 y las 6 horas. La medida se mantendrá hasta el hasta el domingo 24 de enero inclusive.

El decreto no obliga a disponer restricciones durante el día, aunque recomienda hacerlo si el distrito tiene muchos casos. Ignacio Blanco | Ignacio Blanco

Santa Fe también aplicará el decreto. La provincia que conduce Omar Perotti prohibe la circulación de noche en 8 de sus 19 departamentos.

Por su parte, Corrientes restringirá la circulación de noche, pero solamente en algunas jurisdicciones. Así lo resolvió el gobernador Gustavo Valdés, tras una reunión por Zoom con los intendentes de su provincia.

En Misiones, el gobierno provincial resolvió que sean los intendentes los que definan la implementación del “toque de queda sanitario”, según los criterios que estableció el DNU.

Catamarca acatará el pedido del Gobierno para limitar la circulación de noche. En esa provincia, los comercios gastronómicos cerrarán a las 0 horas de domingo a miércoles y a las 2 de la mañana de jueves a sábado.

El Ministerio de Seguridad de la Nación "brindará cooperación” para realizar controles. Juan José García

En Chubut, “el toque de queda sanitario” arrancará el domingo y será de 0 a 6 horas de lunes a jueves y de 1 a 6 horas los fines de semana. Las reuniones sociales tendrán un máximo de 10 personas.

Santa Cruz también aplicará el “toque de queda sanitario”, pero lo hará entre la 1 y las 7 horas. Al igual que en el caso de Chubut, en la provincia que conduce Alicia Kirchner las reuniones sociales y familiares en espacios cerrados no pueden superar las 10 personas, con la diferencia de que en espacios abiertos el límite es de 30 (a excepción del departamento deseado).

No se unen

Según el Gobierno Nacional, el refuerzo de las restricciones contra el Covid-19 se acordó durante la cumbre virtual que el martes encabezó el presidente Alberto Fernández con los gobernadores y Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño.

Sin embargo, hubo jurisdicciones que tomaron distancia y no recurrirían, por ahora, al “toque de queda sanitario”. En la Ciudad de Buenos Aires no regirá esta disposición ni restricciones para circular, pero toda actividad comercial se interrumpirá a la 1 de la mañana y no se podrá retomar hasta las 6 horas.

En la Ciudad de Buenos Aires, la actividad comercial se interrumpirá de 1 a 6 de la mañana.

Córdoba tampoco se unirá. El gobernador, Juan Schiaretti, anunció que no aplicará restricciones nocturnas, sino que implementará más controles y testeos, y sumará camas de terapia para enfermos de Covid-19.

Mendoza fue pionera en establecer un “oque de queda sanitario”, pero ahora resiste la medida. En julio, dispuso el alerta sanitario de 23.30 a 5.30 horas. Luego, en noviembre, de 1.30 a 5.30. Finalmente, en diciembre se liberó la circulación, con el objetivo de recibir al turismo en temporada alta.

Jujuy seguirá sin restricción de horarios y actividades en la medida en que se mantengan los índices actuales de contagios. De forma similar, Salta no tiene previsto cerrar o limitar actividades a menos que haya un aumento de casos.

Indecisas

La provincia de Buenos Aires todavía no decidió si se unirá o no a la disposición de la Rosada. El gobernador, Axel Kicillof, continuará el diálogo con los intendentes para consensuar medidas que ayuden a evitar el crecimiento de los contagios en el territorio bonaerense, sin perjudicar la temporada de verano.

San Juan aún no resolvió qué hará. El gobernador, Sergio Uñac, definirá la situación el lunes, cuando termine con el período de aislamiento que inició tras confirmarse que se contagió coronavirus.

Río Negro evalúa el eventual impacto de la medida en la actividad turística. Martinez Marcelo | Diario Río Negro

Río Negro es otra provincia que todavía no definió. Su gobernadora, Arabela Carreras, se encuentra estudiando el eventual impacto de la medida en la actividad turística.

En Formosa, no hubo ningún pronunciamiento de las autoridades locales hasta ahora. La capital provincial ya volvió a la fase 1 de cuarentena.

Por su parte, “el Ministerio de Seguridad de la Nación brindará cooperación” para realizar controles de rutas, vías de acceso, espacios públicos y demás lugares estratégicos, con el fin de ayudar a garantizar el cumplimiento de las medidas, a petición de los gobernadores.