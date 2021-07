La Selección Argentina eliminó a Ecuador con un contundente 3 a 0 en los cuartos de final de la Copa América. Pero al término del partido, un curioso diálogo entre Lionel Scaloni y Gustavo Alfaro tuvo lugar antes de ir a los vestuarios.

“Lionel Scaloni me decía que no me engañe el resultado, me dijo ‘tenés unos chicos que tienen un futuro bárbaro”, señaló Alfaro en conferencia de prensa. Ecuador quedó afuera de la Copa América sin haber ganado un solo partido. De los cinco partidos disputados, empató tres y perdió uno.

Sin embargo, en las Eliminatorias de cara al Mundial de Catar 2022, los ecuatorianos ocupan el tercer lugar con nueve unidades y se mantiene en puestos de clasificación, tres puntos por detrás de Argentina.

Argentina se impuso gracias a un imponente Lionel Messi, que asistió a Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, además de convertir un gol de tiro libre sobre el final del partido.

Los elogios de Alfaro a Tite

El ex DT de Boca Juniors se hizo viral la semana pasada luego de una charla con Tite, entrenador de Brasil, tras empatar 1 a 1. Le dijo que debía quedarse y presagió que será campeón del mundo, además de rendirse a sus pies indicándole que “dignifica la profesión de entrenador”.

Brasil se medirá ante Perú este lunes en el Estadio Nilton Santos de Río, por las semifinales de la Copa América.

Además, lidera la tabla de las eliminatorias con puntaje ideal ya que ganó los seis partidos que disputó, llegando a los 18 puntos.