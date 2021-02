Este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso interpuesto por el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Beraldi, y suspendió el traslado de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal por la que fueron indagados los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión de Cambiemos.

La decisión transitoria fue adoptada por el juez Mariano Borinsky. Cabe recordar que Beraldi ya había anticipado que recurrirían a la Corte porque consideran que la decisión de Casación es “un pronunciamiento manifiestamente arbitrario, que genera una situación de gravedad institucional inédita en tiempos democráticos”.

Abogado de CFK dice que la Oficina Anticorrupción no tendría que haber sido querellante

No es un dato menor que su posición fue avalada por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el presidente Alberto Fernández, quienes rechazaron el pase de las causas de espionaje ilegal a Comodoro Py.

Ahora, en su presentación judicial, el abogado de Cristina Kirchner sostuvo que “la decisión adoptada determina el entorpecimiento de una investigación de una gravedad inédita, con el consecuente riesgo de que hechos que socavan la vigencia misma del sistema democrático puedan quedar en la impunidad”.

“Es imprescindible que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en el caso y, de forma inmediata, emita una resolución que garantice el enjuiciamiento y la sanción de las maniobras delictivas denunciadas ante los Tribunales que por ley resultan competentes”, sostuvo Beraldi en su presentación judicial.

Cristina Fernandez de Kirchner en la Justicia

La causa que nació en Lomas de Zamora tiene gran relevancia para el kirchnerismo dado que desde allí se demostró la vigilancia por entonces de la ex presidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria durante 2018, pero además un grupo de Whatsapp dejó al descubierto el espionaje ilegal que se hizo a dirigentes opositores al macrismo. Y también abrió el capítulo sobre las vigilancias a los llamados presos K.

En la causa del Instituto Patria ya están con procesamiento confirmado los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el ex jefe de Operaciones Especiales Alan Ruiz y el encargado de Contrainteligencia Martín Coste. Además estan imputados el ex director del Servicio Penitenciario, Emiliano Blanco, y el ex secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, sumados a un grupo de agentes de la AFI, policías, penitenciarios y la ex funcionaria de Casa Rosada, Susana Martinengo.

Cristina Fernández reclamó que la Corte Suprema impida que la causa pase a Comodoro Py Poder Judicial de la Nación

Cabe recordar que el sábado, el presidente Alberto Fernández y la ministra Marcela Losardo cuestionaron abiertamente al Poder Judicial y su credibilidad. Además, en las últimas horas el abogado Alberto Beraldi, logró que Casación haga lugar al recurso interpuesto y suspendió el traslado de la causa de Lomas de Zamora a Comodoro Py hasta resolverlo.