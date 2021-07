Tras la confirmación, por parte de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, de que el Gobierno firmará un decreto para la modificación de la ley que regula la compra de vacunas, muchos opositores se hicieron eco y no dudaron en cuestionar la decisión.

//Mirá también: Vacunas: modifican la ley para comprar dosis de Pfizer

Alfredo Cornejo, diputado nacional y ex Gobernador de Mendoza, tiró la primera piedra mediante su cuenta de Twitter.

“La pérdida de vidas y la caída de la economía es el resultado de la “negligencia” del Gobierno de Alberto Fernández. Ningún nuevo DNU subsanará el fracaso de la gestión de la pandemia”, expresó.

critica oposición Twitter

De inmediato, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, optó por un mensaje efusivo, destacando la insistencia que desde su bloque aplicaron para que se realice la modificación. “¡Defendimos la verdad, persistimos en la lucha y logramos un cambio que beneficia a todos los argentinos!”, mencionó.

Por su lado, el presidente del Bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, evidenció su malestar y fue categórico en su discurso.

“El Gobierno saca este DNU porque tenía la soga al cuello. El estruendo del reclamo de los 100.000 chicos que necesitan una vacuna de Pfizer fue lo que los obligó a reaccionar. Pero actuaron con terquedad, mala praxis y exceso de ideología. Aún a costa de muchas vidas”, sostuvo.

“Inexplicable la imprudencia”

Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, también fue de la partida. “En Diputados, Pfizer no dejó dudas, con la ley actual no podían contratar. Lo mismo nos reconoció la ministra. El gobierno lo sabía hace 13 meses. No quiero sacar la cuenta de qué implica la demora de este DNU, no soy morboso, pero la sociedad sabe sacar sus conclusiones”, escribió.

critica oposición Twitter

Y para cerrar, manifestó: “La mesa técnica entre la Secretaría Legal, el Ministerio de Salud y Pfizer funciona desde junio del año pasado. Todo ese tiempo les llevó sacar la palabra negligencia. Esta demora sólo obedece a la obsecuencia del Presidente a su Vice. La negligencia y el dolo le quedan grande”.

También Karina Banfi, diputada radical por la Provincia de Buenos Aires, fue una de las opositoras que se pronuncia al respecto: “Casi 100.000 muertos y 7 meses para quitar la palabra ‘negligencia’ de una Ley. Ayer pedimos la reforma en el Congreso y votaron el rechazo. Ahora el Gobierno anuncia que lo hacen por DNU. Inexplicable la imprudencia y ‘negligencia’ en la gestión de la pandemia”.

critica oposición Twitter

La modificación

Ibarra y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunciaron el adelanto del DNU que se publicará este sábado y que elimina la palabra “negligencia de la ley”. Esa era la principal traba para la negociación con el laboratorio estadounidense Pfizer. Este acuerdo, persigue el objetivo de adquirir vacunas que puedan ser aplicadas en menores de edad.

“Este DNU es el resultado de un proceso de negociación con laboratorios que han manifestado la imposibilidad de contratar en el marco de la ley vigente que dictó el Congreso”, dijo Ibarra.

//Mirá también: Ciudad convoca a voluntarios para combinar vacunas

Y amplió: “Este Decreto de Necesidad y Urgencia es el fruto de un trabajo de mucho tiempo en el que hubo que acercar posiciones. Hemos trabajado para llegar a un punto en el que se entienden las mayores preocupaciones de los proveedores y los intereses de la nación”.