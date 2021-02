Pokémon, que comenzó como un videojuego en la década del 90′ y se convirtió en un fenómeno mundial, sigue más vigente que nunca. Y este sábado 27 de febrero es un día importante para los fanáticos de Ash Ketchum y el adorable Pikachu. Es que la franquicia de origen japonés, que se extendió a dibujos animados, cartas y películas y ropa, entre otro medios de entretenimiento, cumple 25 años. Sí, ¡un cuarto de siglo!

Nuevos videojuegos de Pokémon

Para celebrar este aniversario, Pokémon anunció este viernes en su evento “Pokémon Presents” tres nuevos videojuegos: Diamante Brillante y Perla Reluciente, dos ‘remakes’, y un nuevo juego de mundo abierto en 3D, Leyendas Pokémon: Arceus, que llegará a Nintendo Switch a principios de 2022.

Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente son dos nuevas versiones de los juegos lanzados en 2006 para Nintendo DS, Pokémon Diamante y Perla, y llegarán a la consola híbrida Switch a finales de 2021.

Los juegos originales se reprodujeron en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente con “gráficos mejorados para Nintendo Switch”. Respetan la escala de los pueblos y las rutas, con funciones útiles procedentes de los juegos recientes, como describió The Pokémon Company en un comunicado.

Los entrenadores podrán elegir como Pokémon inicial a Turtwig, Chimchar o Piplup al principio del viaje, y se toparán con los pokémon legendarios Dialga o Palkia, dependiendo de si juegan a Pokémon Diamante Brillante o a Pokémon Perla Reluciente, respectivamente.

Estos juegos se ambientan en la región de Sinnoh. En tanto, Leyendas Pokémon: Arceus permite conocer la región de Sinnoh de hace años, mucho antes de la existencia de los entrenadores o las Ligas Pokémon.

En esta época los jugadores tendrán que embarcarse en una aventura totalmente nueva para crear la primera Pokédex de la región, según The Pokémon Company.

Leyendas Pokémon: Arceus tiene un sistema de juego que mezcla características de los juegos anteriores con elementos nuevos, como el uso de un mundo abierto que puede explorarse en 3D.

Asimismo, ofrece una “experiencia inmersiva” para atrapar pokémon salvajes e iniciar los combates, ya que pasa a ser necesario estudiar el comportamiento de las criaturas y usar el sigilo para acercarse a ellas y lanzar una Poké Ball. Para los combates, los entrenadores deben lanzar a sus aliados cerca del pokémon salvaje.

Cuando comiencen su aventura, los jugadores de Leyendas Pokémon: Arceus podrán elegir a Rowlet, Cyndaquil u Oshawott como compañero inicial. Estos pokémon llegaron de la mano de un Profesor Pokémon que los encontró durante sus investigaciones.

Concierto de Post Malone

Para celebrar los 25 años, este sábado se realizará un concierto virtual en el que participará Post Malone, fanático declarado de la caricatura. Se podrá seguir en vivo a través de YouTube y Twitch.

Con este motivo, el famoso rapero estadounidense lanzó la canción Only Wanna Be With You, una versión de la de Hootie & the Blowfish. Todo un lujo.

Pikachu, el Pokémon estrella

Atsuko Nishida fue quien dibujó al personaje del ratón eléctrico Pikachu. Dijo que se inspiró en un pastel japonés hecho con arroz pegajoso, y sus colegas, seducidos, la incitaron a hacer al personaje todavía más adorable.

“Pensé que sería bueno si acumulaba electricidad en sus mejillas. En esa época, estaba fascinada por las ardillas, que almacenan comida” de esta manera, dijo a un periódico japonés.

Ash y Pikachu, amigos inseparables.

El encanto del vocabulario limitado de Pikachu, basado en sílabas de su propio nombre como “pika-pika” (“brillante” en japonés), también contribuyó a la adopción masiva del personaje por parte de los fanáticos.