Ginés González García decidió romper el acuerdo de confidencialidad con el laboratorio Pfizer y reveló en una entrevista radial por qué fracasó la negociación.

En diálogo con Radio Rivadavia, Ginés González García advirtió: “Posiblemente esté rompiendo la confidencialidad y me cueste algo. Pero estoy re podrido”.

Y siguió: “Hasta le llegamos a ofrecer una cosa casi indigna, una firma de responsabilidad individual, de cada uno de los vacunados diciendo que no iban a hacer ningún reclamo”.

Las dos razones principales por las que Pfizer no aceptó la ley que se aprobó en el Congreso fueron la inclusión en Diputados de la palabra “negligencia” y que esa ley “limitaba” la posible “ejecución de bienes”, según explicó González García en diálogo con radio Rivadavia.

“La ley limita los bienes que podrían ser ejecutados (ante un incumplimiento por parte del Estado) y lo que nos contestó Pfizer es que esa limitación de bienes imposibilitaba su ejecución si ellos querían ejecutar”, precisó.

“He hablado de más porque me van a decir de la confidencialidad, que la rompí, pero la verdad es que estoy cansado de darle vuelta a este asunto y que parece que los estúpidos somos notros que no quisimos vacunar, y ahora que no quisimos vacunar porque pedimos sobornos, lo que es demencial”, insistió.

Reveló además que Pfizer llegó a pedir que sea el propio presidente Alberto Fernández quien firme el contrato y no el ministro, como estipulaba la ley.

Escuchá la entrevista completa:

Ginés González García le pidió a Patricia Bullrich que de marcha atrás con su acusación

Ginés González García le envió una carta documento a la titular del PRO, Patricia Bullrich, en la que le pidió que se retracte públicamente de las afirmaciones en las que sostuvo que el exfuncionario buscó obtener “un retorno” del laboratorio Pfizer para la compra de vacunas contra el coronavirus.

González García quiere que Bullrich se retracte “pública, lisa y llanamente de sus afirmaciones injuriosas y calumniosas efectuadas en su contra en el programa La Cornisa del 23 de mayo de 2021″.