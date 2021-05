En muchas oportunidades, la permanencia en la elite y la continuidad de buenas actuaciones diferencian a los grandes jugadores de las leyendas. Diego Schwartzman no está transitando su mejor tenis y acumula una seguidilla de resultados negativos. El “Peque”, a poco del Roland Garros, no afirmó su participación en París y sumó otra derrota en Lyon.

Schwartzman sumó su cuarta derrota consecutiva: cayó por 6-4, 3-6 y 5-7 ante el español Pablo Carreño Busta en el ATP 500 de Barcelona; por 6-2, 4-6 y 1-6 en manos del ruso Aslan Karatsev en el Masters 1000 de Madrid; por 1-6 y 3-6 ante Felix Auger-Aliassime en el Masters 1000 de Roma y por 3-6 y 5-7 contra Richard Gasquet en el ATP 250 de Lyon.

El “Peque” reconoció que no está en su mejor nivel y puso en duda su participación en el Grand Slam de Francia. “Está claro que no estoy jugando mi mejor tenis, no encuentro el ritmo”, dijo luego de su eliminación en la capital española.

El Abierto de Francia comienza el próximo lunes 24 de mayo. ¿Participará finalmente el décimo del ranking ATP?

El ranking ATP, con la gran figura de Diego Schwartzman

En la última actualización de la Asociación, el “Peque” se mantuvo en el décimo lugar, rodeado de enormes figuras del tenis mundial.

1) Novak Djokovic (Serbia)

2) Daniil Medvedev (Rusia)

3) Rafael Nadal (España)

4) Dominic Thiem (Austria)

5) Stefanos Tsitsipas (Grecia)

6) Alexander Zverev (Alemania)

7) Andrey Rublev (Rusia)

8) Roger Federer (Suiza)

9) Matteo Berrettini (Italia)

10) Diego Schwartzman (Argentina)