Mauricio Macri habló sobre la decisión de su exasesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón de pedir asilo político en Uruguay: No estoy de acuerdo pero lo entiendo”, sostuvo el expresidente.

Rodríguez Simón comunicó abiertamente su decisión el martes, e indicó que respondía a que estaba siendo perseguido por los empresarios Cristobal López y Fabián de Sousa, y jueces y dirigentes afines al kirchnerismo, que lo acusan de ser parte de la llamada “mesa judicial” que, según el Frente de Todos, funcionó durante la gestión de Cambiemos.

“Me lo informó, me sorprendió. No estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Confío que aunque haya jueces que oscilan en el sistema institucional argentino, confío en el final del camino”, dijo Macri a La Voz.

En las últimas horas, tras conocerse el pedido de asilo en Uruguay, la jueza María Romilda Servini declaró a Rodríguez Simón en rebeldía y ordenó su captura nacional e internacional. Además dispuso su inhibición general de bienes y el congelamiento de todos sus productos bancarios.

Fabian Pepin Rodriguez Simón en Casa Rosada el 13 de Diciembre del 2018. Foto Federico Lopez Claro FEDERICO LOPEZ CLARO | Corresponsalía

“Hay claramente una persecución hacia mi persona, hacia mi familia y hacia mis exfuncionarios; particularmente en esta causa que inventó Cristóbal López en la que acusa a exfuncionarios por intentar recuperar los impuestos de los argentinos que él se apropió ilegítimamente”, dijo al respecto Mauricio Macri.

El expediente en contra de “Pepín”, también diputado del Parlasur, se inició con la denuncia de Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López en el Grupo Indalo. Investiga la supuesta importación de casos de corrupción “a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”.

“No voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”, sostuvo Rodríguez Simón en una carta.

Según sostuvo Macri, el gobierno de Alberto Fernández “es lo más parecido a un ejército de demolición”. El expresidente consideró que es él, y no Cristina Fernández, la “víctima” del lawfare.

Preso se busca

La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, opinó sobre el pedido de captura de Pepín y consideró que “están buscando un preso”.

“Esa causa es muy grave, porque los denunciantes (Fabián de Sousa y Cristóbal López) son unos ladrones. Cristóbal López y Fabián De Sousa son unos ladrones y lo serán siempre. Entonces, yo puedo tener muchas diferencias con “Pepín”, y las tengo en otras cosas, pero es el tipo que le puso la cara al juego y que los hizo pagar impuestos”, dijo Lilita a Clarín.

“Yo creo que Servini es una jueza honesta, pero me parece de una injusticia notoria. Yo no voy a discutir la decisión de los jueces. Yo voy a comparecer siempre, y jamás voy a pedir asilo, ¿está claro? Pero es un derecho que él tiene”, agregó.

Por otro lado, Miguel Ángel Pichetto se mostró en contra del pedido de asilo político. “No podés convertirte en un preso político cuando no lo sos. Avalar lo de ‘Pepín’ me parece un desatino. Porque además no es un guerrillero en un movimiento de liberación. Si hay una causa, tenés que venir y presentarte”, consideró el excandidato a vicepresidente.

“No comparto lo de ‘Pepín’. Si considerás que sos inocente, tenés que presentarte ante la Justicia. Si la causa es infundada, se va a caer”, añadió Pichetto en declaraciones a A24.