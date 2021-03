La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo este domingo que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, “no tiene autoridad moral”. Esto surgió en respuesta a las declaraciones de Carlotto, quien había calificado de “monstruo” a Bullrich por las bolsas mortuorias que aparecieron con su nombre este sábado en la protesta opositora.

“No le doy autoridad moral a Estela de Carlotto, que por más que tenga 90 años, ¿cuántos argentinos hay de 90 años? ¿Por qué ella se vacunó? ¿Ella no lo pensó antes? ¿No pensó que quizás ese turno era para otra persona y que tenía que hacer la cola como otro argentino de 90 años?”, se preguntó la presidenta del PRO en referencia a la vacunación VIP.

En este marco, Bullrich indicó: “Estos organismos de derechos humanos no son más organismos de derechos humanos, son organismos del poder kirchnerista”.

La presidenta del PRO también cuestionó la labor de estas instituciones diciendo: “Hoy los derechos humanos van por otro lado, hoy los derechos humanos tendrían que ser que Carlotto vaya y le diga ´Tiralo a Insfrán´. Eso sería un organismo de DDHH. Esconden a Insfrán, no dicen nada, no dicen nada del vacunatorio VIP, no dicen nada de nada. Son partidarios, viven del partido de gobierno, los banca el partido de gobierno y en cualquier régimen ganan su dinero del partido de gobierno”.

Y añadió: “Han perdido su causa, la causa quedó en el 76, la han perdido, así que para mí la Argentina necesita reconstruir organismos de derechos humanos que puedan mirar con objetividad”.

“La palabra de Estela de Carlotto, para la Argentina real, progresista, que cree en el progreso, no le creen nunca más como ya no le creen hace mucho tiempo a Hebe de Bonafini”, afirmó la exministra de Seguridad.

Por otro lado, consultada sobre de la presencia de grupos extremistas en las protestas que hicieron las bolsas mortuorias, Bullrich negó que los haya. “Yo creo que la cuestión no es de un grupo extremista sino de un grupo que quiso dar un mensaje y finalmente el mensaje fue interpretado de otra manera para tomar ventaja, se interpretó de una manera distinta a la que el grupo quiso, que es: en ese lugar está la abuela que no se vacunó, en ese lugar está la persona que no accedió y tendría que haber accedido”, fundamentó.