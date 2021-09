Oscar Ruggeri, como emblema histórico de la Selección Argentina, explotó por el fanatismo que generó Lionel Scaloni y por la gestión de la AFA para con los campeones del Mundo.

El “Cabezón” apuntó contra todos. Se tomó su tiempo para criticar y reclamar lo que le parece “justo”. Quienes no apoyaron a Scaloni y ahora lo siguen ciegamente, fueron el primer blanco.

“Cuando empezó, lo asesinaban y le hacían minuto de silencio y ahora es la Scaloneta”, argumentó.

“El primer día que no lo nombraron dije que me gustaba Scaloni, salieron y me mataron. El presidente de la AFA se sienta en un programa con un pibe que le hizo el minuto de silencio al DT cuando perdió un partido. Tipos mentirosos, falsos... Que cosa que me vuelvo loco...”, siguió con su momento de furia.

“Estoy recontra caliente... No sé qué me dijeron y no respondí. Me querían enganchar en la cosa... Dale, que llevan sobres para todos los lados y agarran guita. Pendejos de m..., maleducados... Ahora se hacen todos que están con Scaloni a morir”, contó Ruggeri.

Su relato continuó con la bronca hacia el -nulo- apoyo que los campeones del Mundo tienen de la AFA.

“Jugué 11 años en la Selección, representé a mí país, me rompí, me maté por la Argentina. No tuve vida para mi familia, mi hija nació en Italia, la vi a los tres meses... Y estos pibes me vienen a hablar a mí y el presidente de la AFA se enoja y no me atiende. Perdonalos, Dios”, siguió.

“Nadie sabe lo que hicimos con Bilardo, no importaban los premios, nada. Lo hacíamos porque lo teníamos adentro. Y ahora tengo que escuchar tipos que criticaban que ahora es la Scaloneta. Qué calentura me hacen agarrar... Qué m... saben, pendejos que algunos no estaban nacidos”, sentenció.

Oscar Ruggeri continuó criticando severamente parte de protagonistas cercanos a la Selección.

“Estos verseros que dicen que ahora está todo bien. Las barbaridades que decían en cámara y afuera de la cámara. Maleducados... 11 años le dimos a la Selección. Yo los banqué y los bancamos desde el primer momento. Y se quién cobró sobres y quién se los dio. No me hagan calentar pendejos, repartieron sobres para tirar campañas y los tengo enganchados, uno por uno”, marcó.

“Esa plata tendría que ser para nosotros, a los campeones del mundo. Y plata de verdad que hay muchos campeones del 78 y el 86 que ahora no están bien, apóyenlos bien, para que vivan como corresponde. Nos rompimos el c... para tener la estrellita en la camiseta. Pedimos porque el fútbol argentino se hizo grande por nosotros”, declaró.

“Ojalá que el año que viene Messi y estos chicos levanten la Copa. ¿Qué no quiero? Vamos a ser campeones del mundo todos y Argentina va a estar mejor. Manga de bol..., maleducados que cobran sobres en ‘grone’... Infelices de m...”, tiró enojado.

“Muevan el o... en AFA. Lo merecemos, somos más que ustedes y dentro de un par de años no van a estar más, pero nosotros vamos a morir siendo campeones del mundo”, ejemplificó.

“¿Les parece que haya gente que algunos campeones del 78 estén trabajando para llegar a fin de mes cuando en el fútbol se habla de millones? Pongan a los campeones del mundo bien, me cansé. Voy a estar así hasta que me muera y se lo voy a decir a todos los presidentes. Tapia nos dio una plata para una obra social. Agradecido, pero no alcanza. Reclamo porque es justo y voy a defender a los que no tienen micrófono”, subrayó Ruggeri.