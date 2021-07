Tras conocerse la situación que vive Chano Charpentier, su expareja Militta Bora se expresó a través de las redes sociales contra quienes se solidarizan con él.

El cantante se encuentra internado con un delicado estado de salud luego de haber sido operado en el Sanatorio Otamendi, donde le extirparon el bazo, el cuerpo y cola del páncreas, el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon.

Militta Bora sobre quienes se han solidarizado con Chano. (Foto: captura de Twitter)

“La verdad y la Justicia. O sea, hasta el día que el femicida mate a alguien se van a seguir solidarizando con el asesino. Después se anotan a cualquier hashtag pidiendo Justicia cuando ustedes son cómplices pasivos de la injusticia que viven las mujeres de nuestro país. Hipocresía”, manifestó.

Las denuncias de Militta Bora a Chano Charpentier

Militta y Chano iniciaron su relación en 2016, la cual duro poco y terminó muy mal.

Bora acusó al músico de violencia de género durante los meses que estuvieron juntos. También, contó que lo denunció penalmente por violación.

“Él me amenazaba, me decía ‘haceme la denuncia. Andá a hablar con mis abogados, que ellos me pasaron un litro de suero en sangre cuando yo choqué para salir limpio’. También: ‘Yo me voy a encargar de que nunca mas vuelvas a laburar. Ni en un bar vas a poder tocar’”, aseguró Bora en aquella época.