La hija de Luis Miguel, Michelle Salas, se volcó a sus redes para expresar su enojo con la representación que se hizo de su vida en la serie dedicada a su padre. En el episodio más reciente, se dieron detalles de su relación secreta.

//Mirá también: Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, es un ícono de la moda: sus mejores looks

El domingo pasado, la segunda temporada de la serie de Luis Miguel llegó a su fin. En el último episodio se mostró explicitamente lo que se venía dando a entender hace semanas: Michelle mantenía un romance secreto con el manager y amigo de su padre Alejandro Asensi.

En los últimos minutos, Luis Miguel se entera del amorío a través de unas fotos y así termina la temporada. Además, se mostraron flashbacks de la infancia de Salas, cuando su padre iba a hacer pública su paternidad pero se arrepiente a último momento y su madre lloraba abrazándola.

La carta de Michelle Salas enojada con la serie de Luis Miguel Foto: Instagram @/michellesalasb

Michelle eligió sus historias de Instagram para expresarle a sus seguidores su descontento con el retrato de su vida. En una carta que describió “a corazón abierto” al tratarse de un tema delicado que involucra su vida, su familia y su intimidad, recriminó que fue sexualizada y representada de manera irrespetuosa.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, escribió.

La carta de Michelle Salas enojada con la serie de Luis Miguel Foto: Instagram @/michellesalasb

A pesar de que agradeció que el público conozca los bellos e inolvidables momentos que vivió junto a su padre, también arremetió contra la serie creada por Mark Burnett por el trato que tuvo con una mujer, específicamente la hija de quien ha confiado su vida para ser retratada.

“Tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, agregó.

//Mirá también: Macarena Achaga, sobre ‘Luis Miguel, la serie’: “Para mí lo importante es representar a los latinos”

Michelle suele mantenerse al márgen de los escándalos que llevan su nombre en el ojo publico para cuidar su salud mental. Sin embargo, en esta ocasión, admitió que, al ser una figura pública, a veces se ve expuesta a estas situaciones que ameritan aclaraciones.

La carta de Michelle Salas enojada con la serie de Luis Miguel Foto: Instagram @/michellesalasb

“Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer. Una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo, pero que pocos conocen la verdad. Quizás hoy no sea el día para contárselas, pero sé que en algún momento abriré un poco más las puertas de mi vida, de cómo crecí y de lo mucho que me ha costado llegar a donde estoy. Estoy segura de que ese día entenderán muchas cosas y que unos cuantos se sentirán identificados. Al final de cuentas, todos compartimos los mismos deseos, los mismos miedos, las mismas dudas. Todos nos caemos y nos levantamos, todos tenemos momentos complicados”.

En el final del comunicado, Salas explica que desea que nadie sienta lo que ella sintió al verse representada en la serie, ni tratada de esa manera. “Mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de ésta y además la distorsionen a su conveniencia”.