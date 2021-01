Los romances de Matías Alé a lo largo de su carrera mediática son incontables. Algunos más polémicos que otros, como Graciela Alfano o Silvina Escudero, todos han dado que hablar y hay algunos que han quedado a mitad de camino y no pasaron de una primera cita. Es el caso de Vicky Xipolatikis, quien salió con el actor pero no pasó a mayores.

En Flor de equipo, programa de Florencia Peña, el actor confirmó que salió con la griega y de hecho brindó detalles que sorprendieron a todos. Según el, en dicha salida ella no solo pagó todo sino que incluso le compró películas “truchas” en la calle.

Todo empezó cuando Matías participó del cuestionario “intragable” junto a Flor Peña y ella le preguntó con qué pareja de la farándula actual te gustaría cambiar roles. “¿Con vos no, no? No sé si está en pareja pero un Leonardo Sbaraglia me cabe”, dijo Alé con humor para abrir el juego.

Matías Alé habló de una cita fallida que tuvo con Vicky Xipolitakis

La conductora fue al siguiente desafío y bajo amenaza de hacerlo comer un cangrejo nada apetitoso lo deschavó sin pudor. “Vicky Xipolitakis dijo que fuiste una de las peores citas de su vida porque no solo te descompusiste sino que le hiciste pagar la cena”, le dijo para que él confirme o rechace esa afirmación.

“Ja ja ja. Pagó y me compró unos DVDs truchos, de esos que venden en Palermo a veces, las películas”, aseguró a pura risa Matías mientras la conductora le pedía que contara él cuál fue su peor salida.

“Hubo una que me enganchó a la madre: la pasé a buscar y se subió la señora. Le toco bocina y enseguida se sube al auto y baja el espejito y se empieza a tunear un poquito. Le digo ‘¿vamos, gordi?’ y me dice ‘no, esperá un segundo’”, contó. “Yo creía que me decía que espere para no mancharse mientras iba manejando. En eso se abre la puerta de atrás y yo pensé que me estaban choreando y era la madre que salió con nosotros. Tuvimos que ir a cambiar un par de zapatos y salimos con la madre”, concluyó el invitado.

Sin embargo, no es la primera vez que Matías Alé recuerda su cita con la griega. Sin ir más lejos, hace un año en el programa “Podemos hablar”, ambos estuvieron de invitados y juntos recordaron el momento fallido entre risas, haciendo notar que hoy ya son grandes y lo recuerdan como una anécdota.