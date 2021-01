A fines del año pasado, antes de quedar eliminados del Bailando 2019, Cinthia Fernández y Martín Baclini, que también compartían la pista, se separaron. A partir de entonces, comenzaron las idas y vueltas entre los dos. Él siguió viendo a las hijas que ella tiene con Matías Defederico -Charis, Bella y Francesca- porque se llevan bárbaro. Pero, no hubo reconciliación.

Ella, muy descontracturada y acostumbrada a la vida mediática, no suele tener inconvenientes en hablar de su intimidad. Tal es así que este viernes, durante la emisión en vivo de Los Ángeles de la Mañana ante la pregunta de Ángel de Brito: “Y vos Cinthia, ¿no estás extrañando un poco la actividad sexual?”, no dudó en responder y hasta le puso humor al asunto.

Fernández, entre risas, contestó: “Estaba pensando que ya va más de un año porque me separé en diciembre (de Baclini). Y en la pandemia chau, olvidate. Mis casitas, las telarañas chicos. ¡Dios mío! No me interesa, ya estoy virgen”.

Cinthia Fernández reveló hace cuánto no tiene relaciones

Además, confesó sentirse “oxidada” y sin ganas de tener citas. Tras escucharla, Connie Ansaldi intervino con un pícaro comentario al que se sumaron el resto de sus compañeros: “Igual es muy noble, tiene memoria emotiva. No te preocupes”.

Ante la pregunta sobre si se sigue viendo con su ex, respondió que no, aunque hablan por celular. El empresario la desbloqueó de WhatsApp y la sigue convocando para que trabaje con él. “Hice la campaña de su negocio con su hermana, fue re lindo”, cerró.