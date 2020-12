El espíritu navideño se apoderó de Masterchef Celebrity, y algunos de los concursantes se animaron a jugados atuendos y disfraces. A los estrafalarios sombreros y vinchas de Analía Franchín se sumaron los cambios de color de cabello de Vicky Xipolitakis, pero Belu Lucius dio la nota el martes con un disfraz anti-fiestas.

La instagramer apareció en el programa disfrazada del popular personaje “El Grinch”, conocido por odiar la Navidad. Sin embargo, al conductor Santiago del Moro le costó un poco reconocerla.

“Esto es un circo, ¿y yo me voy a quedar afuera? No, mi amor”, dijo Belu cuando ingresó con su look especial. “No, me muero. ¿Quién sos?, ¿Fiona?”, le preguntó el conductor, confundiéndola con la novia del ogro de la película Shrek.

Sin embargo, Belu sí se llevó un piropo. Cuando Donato de Santis y Germán Martitegui se acercaron a su estación, ella comentó entre risas: “Soy divina hasta con este maquillaje, no lo puedo evitar”, bromeó.

E inmediatamente Martitegui acotó: “No, perdón, con este maquillaje estás mucho más linda”, mientras Belu reía nerviosa, y desde fuera de escena se escuchaba a Vicky Xipolitakis gritando “¡No te hagas el vivo, eh!”

“Germán me tira un par de tiros”, contó después Lucius a las cámaras, mientras la Griega se descargó: “Tirotea a Belu, que está como yo (por la similitud de sus atuendos) y está al lado mío, lo hace a propósito”, aseguró.