En MasterChef Celebrity, Germán Martitegui se mostró crítico con Sofía Pachano por su plato y la acusó de perjudicar a los compañeros de su equipo por su manera de trabajar. Pero ella, visiblemente ofendida, le contestó sin filtro.

Es que Pachano presentó su plato -pasta rellena de ricota y espinaca con salsa de puerros- y no fue del agrado del jurado. “No voy a probar esto. Está bien que no lo pruebe, porque está crudo”, dijo Martitegui..

Luego, el jurado fue más allá: “La que no se ayuda sos vos ¡Veinte veces tuvimos la misma conversación! Estabas haciendo el caldo. ¡¿Para qué hiciste el caldo?! Lo que falla en vos es la asignación del tiempo. No funciona. Para mí, este plato puede dejar afuera a tu equipo otra vez”.

En ese momento, Sofía estalló: “¡¿Cómo otra vez?!”. A lo que Germán le contestó: “Sí, no es la primera vez que dejás afuera a un equipo”.

“No, a un equipo, no. En tal caso, a mí; no a un equipo. Yo siempre ayudo, siempre me ocupo de mis compañeros. Eso sí que no. Si querés, a mí, pero con mis compañeros no”, enfatizó Pachano.

Sin embargo, el jurado no se quedó callado y explicó: “No estoy hablando de compañerismo. Perder tiempo ayudando a tus compañeros y que tu plato esté mal los puede perjudicar mucho más. Está clarísimo”.