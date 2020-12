Uno de los capítulos más esperados por los televidentes de Masterchef Celebrity es el regreso de Claudia Villafañe al programa tras la muerte de Diego Maradona. El lunes se dio el emotivo regreso que generó cientos de sentimientos en el certamen culinario y más a puertas de llegar al final.

En el inicio de la emisión, Santiago del Moro decidió resaltar la llegada de la participante al programa, especialmente luego de un momento tan difícil en su familia: “Antes de arrancar la competencia de hoy quiero recibir a Claudia Villafañe. Faltó dos galas a este programa pero hoy regresa”

Del Moro también agregó: “Todo lo que opinan los argentinos lo conocés: tu entereza, tu don de gente. Tenés una garra como pocas veces vi en mi vida. Ya el hecho de que estés acá, defendiendo tu lugar junto a tus compañeros habla de quién sos vos”.

La ex mujer del "Diez" regresó al programa en la gala del lunes.

Antes de prepararse para comenzar la competencia, Villafañe aseguró: “Creo que me va a hacer bien esto porque es un grupo maravilloso. Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá. Y sé que esto me va a hacer bien, me va a distraer. Por supuesto que voy a estar apoyando a mis hijas, pero desde un costado como siempre, que es lo que corresponde”.

La madre de Dalma y Gianinna estuvo fuera del concurso durante dos galas.

Recordemos que la madre de Dalma y Gianinna estuvo al frente de la organización del velatorio de Maradona, que tuvo lugar el pasado 26 de noviembre, motivo que la llevó a faltar al concurso culinario, además de dedicar varios días a la contención de sus hijas luego de la pérdida de Diego.