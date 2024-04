Claudia Villafañe reveló qué hizo con el vestido de novia que usó en su casamiento con Diego Maradona

Fue uno de los casamientos más mediáticos de la Argentina. En noviembre de 1989, la boda de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe tuvo lugar nada más ni nada menos que en el estadio Luna Park. Ella lució un increíble vestido diseñado por la local Elsa Serrano.

Con figuras nacionales e internacionales, la fiesta fue inolvidable y el vestido que lució “La tata” también. “El diseño era recto con manga larga y tenía una cola pavo real enorme, que la hice con organdí de seda natural y gajos de cuatro centímetros. Por el ancho de la cola tuvimos que correr los bancos del Santísimo (donde se hizo la ceremonia religiosa) para que pudiera pasar”, publicó la revista de novias Nubilis hace unos años.

El modelo de casamiento para Claudia Villafañe. Elsa Serrano también se encargó de vestir a Diego Maradona.

“Los curas renegaron bastante. Además, medía cuatro metros de largo, ¡impactante! Catorce costureras bordaron el vestido con perlas, canutillos y mostacillas. Los novios llegaron dos días antes del casamiento”, confirmaba la publicación.

Vestido de novia de Claudia Villafañe. Foto: captura

Lo más destacado del vestido era que estaba conformado por un bordado de 800 cristales de roca, cerca de 1500 piedras y unos 5 kilos de canutillos de cristal, los cuales fueron traídos especialmente desde Francia. En total, eran 8 kilos los que portaba Claudia Villafañe en su casamiento.

La boda de Claudia Villafañe y Diego Maradona

Elsa Serrano, la diseñadora a cargo, había contado a Infobae: “Claudia me llamó desde Nápoles un mes antes de casarse. Me contó la novedad y me dijo que quería que yo los vistiera. No sólo a ella, sino que además a las familias de ambos y al mismísimo Diego. Me aseguró que tenían ofertas de modistos italianos, pero que me querían a mí. Le pregunté cuándo llegaría a Buenos Aires y me dijo que lo harían sobre la fecha. Es decir: yo tendría que volar para Italia”.

Invitada a Minuto para Ganar, Lizy Tagliani se animó a consultarle a Claudia: “¿Te quedó el vestido de tu casamiento?”. La Tata asintió e incluso contó cómo es que hizo para mantenerlo intacto: “Sí, por supuesto, te lo presto. Está envuelto en papel azul para que no se ponga amarillo”.