María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional en la Ciudad de Buenos Aires, criticó al gobierno de Alberto Fernández por el manejo de la pandemia. Acusó a la administración actual de no tener un plan que pueda dar “certidumbre de lo que va a pasar”.

//Mirá también: Un diputado de Lousteau cruzó a Gerardo Morales por sus críticas a Horacio Rodríguez Larreta

La exgobernadora bonaerense aseguró que “no tenemos respuestas concretas, ni planes, ni previsiones, ni nada que nos pueda dar certidumbre de lo que va a pasar”.

En diálogo con CNN Radio, la ex vicejefa de gobierno porteño fue muy crítica con el plan de vacunación: “El plan de vacunación no se cumplió desde el primer día. Tuvimos que enfrentar la segunda ola en peores condiciones, de la misma manera que ahora vamos a tener que enfrentar una tercera sin segundas dosis”.

María Eugenia Vidal peleará por una banca en la cámara baja. Gentileza

Aseguró que “mi principal preocupación es la segunda dosis”. Esto viene a cuenta de la demora del segundo componente de la vacuna Sputnik V contra el covid-19, y señaló que la oposición va a “seguir reclamando” al Gobierno nacional que “diga en qué orden y de qué manera van a llegar las vacunas”, además de que explique “las decisiones que tomó a lo largo de toda esta pandemia”.

“Sería bueno que si van a llegar vacunas Sputnik V nos digan cuándo y cuántas son. Son cosas básicas. A mí no me alcanza con que un funcionario diga que van a llegar. No queremos actos de fe, queremos planes concretos”, disparó la exgobernadora bonaerense.

Vidal, además, lanzó un dardo contra el gobierno, recordando el episodio de la “vacunación VIP”: “No estoy de acuerdo con el manejo que Alberto Fernández hizo de la pandemia ¿Cómo lo habríamos hecho nosotros? Lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, que se gestionó la pandemia de una manera absolutamente distinta. Primero, no hubo privilegios en el orden vacunatorio, nadie se saltó la fila”.

Crítica a la economía

María Eugenia Vidal aseguró que hay un “50% de inflación por la emisión del año pasado”. Además, pronosticó varios aumentos, previos a las elecciones: “En los próximos van a empezar a recibir aumento de paritarias, bono de jubilados, bono de planes sociales, y van a sentir que están un poco mejor. Esa emisión preelectoral la vamos a pagar después con más inflación”, pronosticó Vidal.

“Tenemos que proponer y trabajar sobre los problemas que tiene la gente, más allá de los aciertos y errores de nuestro gobierno. Hoy la economía es un gran problema”, comentó la precandidata a diputada.