Juntos por el Cambio continúa sumando tensiones de cara las PASO y las internas del propio partido son las protagonistas. Esta vez, Emiliano Yacobitti cruzó a Gerardo Morales, que acusó a Horacio Rodríguez Larreta de estar detrás de “ataques” contra Facundo Manes.

El diputado por la Ciudad es la mano derecha de Martín Lousteau en la UCR Capital. En un hilo de Twitter, cuestionó a los “patrones” originarios de la coalición opositora y dijo que son ellos los que pueden “amenazar la unidad de Juntos por el Cambio”, en una clara referencia a Morales.

“Que la UCR tenga una lista en la Provincia de Buenos Aires encabezada por Facundo Manes es un gran logro para el partido, para Juntos por el Cambio y para el país. Incorporamos a una figura con una perspectiva innovadora que oxigena al sistema político en su conjunto”, inició Yacobitti.

Además, señaló que los manejos del partido potencian una candidatura de Horacio Rodríguez Larreta para 2023: “Va en el mismo camino que la construcción de Horacio Rodríguez Larreta, que busca ampliar el espacio y dinamizarlo, sabiendo que la diversidad y las miradas diferentes nos fortalecen y nos hacen más competitivos”

“Argentina necesita que Juntos por el Cambio sea competitivo para frenar los desbordes autoritarios. Que se fortalezca y se amplíe para que en el 2023 haya otro gobierno, con otras prioridades, que nos coloque en la senda del desarrollo con inclusión”, continuó.

Y ahí fue cuando lanzó el tiro por elevación a Gerardo Morales: “Si algo puede amenazar la unidad de Juntos por el Cambio es frenar su renovación en nombre de sus ‘patrones’ (o CEO´S) originarios. JXC es una fuerza viva porque, fundamentalmente, es y está en sus votantes”.

Qué dijo Gerardo Morales

Gerardo Morales acusó a Horacio Rodríguez Larreta de atacar a Facundo Manes a través de otras figuras, como por ejemplo Elisa Carrió, quien lo trató de “mitómano” en la última semana.

“Horacio Rodríguez Larreta es el responsable de los ataques a Facundo Manes. Se cree el dueño de Juntos por el Cambio y se ha puesto el traje de presidente antes de serlo”, comentó el gobernador de Jujuy en declaraciones radiales.

Y continuó mostrando enojo contra los ataques hacia su precandidato: ”El problema es que si hubiera ingresado en la política por el PRO no hay problema, el tema es que ingresa por el radicalismo”.

”Hasta que no paren con esta andanada de ataques contra Facundo, por lo menos yo como gobernador, no me siento en la mesa de JxC”, advirtió.