Marcelo Tinelli tomó la decisión de dar un paso al costado de manera temporal a su presidencia en San Lorenzo. El “Cabezón” posteó un mensaje en sus redes sociales en el que confirma que fue una determinación “difícil, dolorosa y necesaria”.

Marcelo Tinelli pidió licencia en San Lorenzo. (Twitter/@cuervotinelli)

A poco tiempo de su vuelta a la televisión, Tinelli sabe que no podrá estar 100% comprometido con los socios que lo votaron para hacerse cargo del club y por eso se tomará su pausa.

En su lugar quedará Horacio Arreceygor, vicepresidente primero. Tendrá un momento difícil por el pobre presente de San Lorenzo, eliminado de todas sus competencias.

El comunicado de Marcelo Tinelli

Muchas veces uno cree que dando lo mejor y poniéndose las 24 horas del día a disposición del club puede lograr los objetivos planteados pero queda claro que a veces no depende del amor, del esfuerzo o del tiempo porque en este caso los resultados no se dieron.

Me ha pasado en este año y medio de gestión. Es por eso que he tomado una decisión difícil, dolorosa y necesaria: solicitar una licencia a mi cargo de Presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro con el que me han honrado los socios en la elección de 2019.

Nadie es más importante que la institución y considero que hay que aceptar la realidad con humildad y dejar espacio para que otros intenten superar este mal momento que nos duele a todos.

En estos nueve años he puesto todo mi amor, cariño, sacrificio, dinero y tiempo para mantener a San Lorenzo siempre en lo más alto.

Sin embargo, soy consciente de que el club no puede vivir de los resultados del pasado. Como todo grande exige cada día más. Y mi vuelta al programa, que me demandará entre 10 y 12 horas diarias de trabajo, impedirá que pueda dedicarme al club todo lo que requiere este duro momento. De manera que por respeto a la historia y grandeza azulgrana he decidido dar este doloroso paso.

Quiero agradecer a la Comisión Directiva y en especial a nuestro Vicepresidente, Horacio Arreceygor, por asumir el cargo en estos meses, quien contará con mi ayuda desde afuera las veces que sea necesario.

También quiero agradecer a los socios, socias e hinchas que me apoyaron tantos años, porque sin su respaldo hubiera sido imposible lograr los grandes éxitos que vivimos juntos.

Saben que siempre voy a desear de todo corazón lo mejor para San Lorenzo porque estos son los colores de mi vida. Es una decisión difícil para mí, no tengan dudas. A San Lorenzo lo seguiré apoyando en este tiempo desde otro lugar pero con la misma pasión de siempre.

Abrazo cuervo de corazón.