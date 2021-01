Un momento irrepetible se vivió durante la última emisión del programa “Por el Mundo” que conduce Marley en Telefe. La protagonista fue Lizy Tagliani, quien recibió una romántica propuesta por parte de su novio Leo Alturria.

Desde Usuahia y con un anillo de compromiso, el novio de Lily le dijo unas emotivas palabras: “Mi amor, escuchame. Estoy muy contento de estar con vos. Estamos en el fin del Mundo y quiero decirte que a partir de acá comienza una nueva etapa. Quiero regalarte este anillo para afianzar nuestro compromiso. Te amo mucho y empezamos nuestra aventura”.

Un gesto que Tagliani respondió con un gran beso y que luego decidió continuar a través de las redes, donde agradeció a su ahora prometido por la sorpresa: “Gracias por este hermoso momento, te amo. Me gusta que me entiendas el humor, que compartas mi alegría y mi vida. Soy muy feliz”.

La publicación que compartió Lizy en sus redes sobre su compromiso. Instagram/lizytagliani

La pareja se conoció durante un programa y las cosas comenzaron a darse luego de que Tagliani decidiera enviarle un mensaje: “Es una historia larga, lo vi primero en un programa de parejas de Nico Occhiato y ahí me gustó. Después volví a verlo en Un minuto para ganar. Y un día entro al estudio de mi programa, donde estaban varios participantes ensayando, y lo veo y digo: ‘Ese es el chico de la televisión’. Ahí le hice una radiografía completa”.

Todo ocurrió durante el programa de Marley en Usuahia. Captura.

“Cuando se presentó a participar de El precio justo primero se hizo el cancherito. A mí me encantó pero no podía decir nada, yo me muestro siempre alzada con todos los participantes. Le pedí a uno de los productores que me consiga los datos de él y después, cuando estaba en mi auto, le mandé un mensaje”, explicó la conductora sobre el inicio de su relación.