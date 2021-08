La salida de Lionel Messi de Barcelona conmocionó al mundo del fútbol. Nadie se lo esperaba. Y después de una conferencia de prensa que arrancó con lágrimas ni bien entró al auditorio, el astro argentino compartió un sentido mensaje en las redes sociales para despedirse de la afición.

Junto a una galería de imágenes de la conferencia que brindó esta mañana, Leo escribió: “Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio”, comenzó diciendo el crack rosarino.

Lionel Messi junto a los 35 trofeos que levantó con el Barcelona. FC Barcelona

Y agregó: “Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta”.

Por último, concluyó con un saludo: “Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!”.

La no renovación de Messi con Barcelona sorprendió a todos. Incluso, el propio futbolista estuvo “en shock y muy triste”, según explicaron desde su entorno al conocerse la noticia.