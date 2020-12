En el arranque del debate sobre el proyecto oficial de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el Gobierno nacional defendió su iniciativa al advertir que en el país “fracasó la política para penalizar el aborto”.

“Ha fracasado la política y, creo que tenemos que decirlo a esta altural, de penalizacion del aborto, la politica de amenazaare a la mujer de carcel frente a su decision de interrumpir el embazazo”, sentenció Ibarra.

La funcionaria así lo manifestó al abrir las deliberaciones en las comisiones de la Cámara baja. Dijo que al enviar el proyecto, el presidente Alberto Fernández decidió “visibilizar el enorme problema que tenemos en la Argentina con los abortos clandestinos”.

“Para abordar este tema no va a alcanzar con esta ley seguramente, necesitamos reforzar la educación sexual integral en todo el territorio de forma accesible y firme, una política muy importante para la prevención de la violencia de género y del abuso, y una política que nos tenemos que dar para facilitar el acceso a métodos anticonceptivos”, completó.

Agregó que el objetivo no es “promover el aborto”, sino el de “disminuir la cantidad de abortos en la Argentina”.

“Estamos legislando sobre el país que tenemos y sobre el mundo que tenemos. Sería deseable que no hubiera embarazos no intencionales y que las mujeres no tuvieran que ir a abortar, pero hay mujeres para las que una maternidad forzada no es una opción”, describió y dijo que son esas personas las que recurren “en condiciones muy difíciles a abortos clandestinos”.

Ibarra remarcó que el proyecto oficial es “cuidado y reúne consenso históricos”.

