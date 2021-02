La vida política y privada del expresidente Carlos Saúl Menem fue un gran atractivo para la literatura y varios libros dan cuenta de distintas facetas, interesantes para conocer al hombre que llegó a lo más alto del poder.

Desde su nacimiento en Anillaco, La Rioja, el 2 de julio de 1930, cuando sus padres, ambos sirios y practicantes de la religión musulmana suní, llegaron a la Argentina.

Ya de joven se convirtió al cristianismo, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba e ingresó a la política luego de conocer a Juan Perón y a Eva Duarte. Estuvo detenido durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu y fundó en la clandestinidad la Juventud Peronista de La Rioja.

Fue elegido gobernador de su provincia en 1973 y, luego de la dictadura de Jorge Rafael Fidela, volvió a serlo en un segundo mandato. Hasta que Raúl Alfonsín le entregó la Presidencia de la Nación en 1989 y luego diez años de Presidente y Senador de la Nación Argentina por La Rioja desde 2005 hasta su muerte. Aquí presentamos varios libros de su autoría o de periodistas de renombre, que dan una clara visión de su universo político.

Universos de mi tiempo: un testimonio personal

Es una autobiografía publicada por editorial Sudamericana al fin de su su segundo y último mandato presidencial. En ella Carlos Menem explica sus políticas y narra la época en que las llevó a cabo. Agotó en pocos meses tres ediciones.

“Yo quise ser Don Quijote, no Cervantes. Ser Martín Fierro en lugar de José Hernández. A fuerza de hacerme a mí mismo, la certeza es solo una: soy Carlos Menem y mis hechos me describirán algún día”, se lee en el libro.

Y continúa: “No hablo inglés, no hablo francés, ni me enseñaron a escandir versos en latín. Y sin embargo puedo explicar de qué forma restablecí relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, cómo logré una asociación especial con los Estados Unidos y por qué me esforcé para que Europa mirara de nuevo hacia América del Sur”.

Menem, la vida privada

Betseller de la periodista Olga Wornat quien cubrió todos los viajes del presidente hasta 1996 y relató detalles de su vida familiar y amorosa, pero también sobre los excesos políticos y la corrupción.

Wornat sufrió un breve secuestro y recibió amenazas de muerte para que “aprendiera a quedarse callada”. La periodista redobló la apuesta y en 2001 publicó Menem-Bolocco S.A. donde asegura que el matrimonio con Cecilia Bolocco fue un montaje para impulsar la campaña presidencial de 2003.

Robo para la Corona: los frutos prohibidos del árbol de la corrupción

En 1991 Horacio Verbitsky publicó este libro de periodismo de investigación que sacudió a la opinión pública argentina.

Describe sin eufemismos la corrupción que rodeaba al gobierno de Menem. Figuran en él las maniobras en la era de las privatizaciones, mientras la política se veía como la herramienta de gran transgresión que todo el pueblo necesitaba.

El Jefe: vida y obra de Carlos Saúl Menem

En el año 1992, la periodista Gabriela Cerruti publicó esta investigación periodística publicada por editorial Planeta. En ella cuenta cómo Menem llegó a ser el número uno del Partido Justicialista por una red de relaciones políticas y personales.

Esta investigación periodística comienza en 1988, cuando Menem se lanzó a competir en las internas, y Cerruti lo siguió en el Menemóvil para cubrir la noticia. Luego lo sigue en toda su carrera y sostiene en el libro que se encontró con “uno de los hombres más intrigantes y controvertidos de nuestro país”.

Hace un detallado análisis de la historia del peronismo que quedó huérfano desde la muerte de Juan Domingo Perón y que con Menem se permitía volver a soñar en grande.

Mi vida y mi historia política

En 2018, Menem presentó su segunda autobiografía junto al Jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto en el Senado de la Nación. El libro lo publicó la editorial Dunken, y el senador sostiene: “Pretendo mostrar cuáles fueron mis motivaciones y los contextos que se dibujaban para tomar las decisiones que entendí como más apropiadas y oportunas en cada momento”.

Reflexiona sobre la praxis política: “Para ser leal conmigo mismo y fiel al pueblo, he gobernado con pragmatismo. Me pronuncié a favor de actuar sobre las necesidades que iban apareciendo en la realidad social y deseché todo lo que interpretaba como fórmulas cerradas e inmutables, las que de nada sirven para llevar adelante un gobierno”.