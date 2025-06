La autora de “Los siete maridos de Evelyn Hugo” lanza en Argentina nueva novela ambientada en la NASA

Después de conquistar a millones de lectores con Los siete maridos de Evelyn Hugo y Todos quieren a Daisy Jones, llega a Argentina la nueva y esperada novela de Taylor Jenkins Reid: Atmosphere, una historia épica que combina romance, ambición, ciencia y un viaje a las estrellas.

Atmosphere llega con la promesa de convertirse en otro fenómeno editorial de la mano de Stefano Books, sello de la editorial Urano. Esta vez, la autora elige un escenario tan emocional como histórico: el programa del Transbordador Espacial de la NASA en la década del 80.

Para celebrar su llegada a las librerías argentinas, la editorial organizó un lanzamiento especial el pasado jueves 5 de junio, inspirado en el universo del libro. El escenario elegido fue el Planetario de Buenos Aires, que se iluminó especialmente para la ocasión.

Bajo un cielo simulado repleto de estrellas y con proyecciones del espacio envolviendo a los invitados, se compartieron detalles de la trama y las motivaciones que llevaron a la autora estadounidense a escribir esta historia de amor, ciencia y coraje más allá de la Tierra.

Una historia sobre mirar al cielo y animarse a más: de qué trata Atmosphere

La protagonista, Joan Goodwin, es una académica brillante, profesora de física y astronomía en la Universidad Rice, que siempre sintió fascinación por las estrellas. Su vida transcurre tranquila entre sus clases y el cuidado de su sobrina Frances, hasta que una convocatoria de la NASA buscando científicas para entrenarse como astronautas lo cambia todo.

Es verano de 1980 y Joan se lanza al desafío. El entrenamiento la llevará al Centro Espacial Johnson de Houston, donde conoce a un grupo diverso y magnético de aspirantes a astronautas: el encantador piloto Hank Redmond, el sereno científico John Griffin, la decidida Lydia Danes, la misteriosa ingeniera Vanessa Ford y la cálida Donna Fitzgerald.

Pero la novela también esconde una tragedia: en diciembre de 1984, durante la misión STS-LR9, todo cambia en un instante, marcando un antes y un después en la vida de los personajes.

Atmosphere, el nuevo libro de Taylor Jenkins Reid ya llegó a Argentina y es un viaje entre las estrellas.

Quién es Taylor Jenkins Reid

Taylor Jenkins Reid es una reconocida escritora estadounidense nacida el 20 de diciembre de 1983 en Maryland. Graduada en estudios de medios por Emerson College, comenzó su carrera en la industria cinematográfica como asistente de casting en Los Ángeles antes de dar el salto a la literatura.

En 2013 publicó su primera novela Forever, Interrupted, y desde entonces se convirtió en una de las autoras más influyentes del momento. Es conocida por crear personajes femeninos icónicos y tramas que combinan drama, glamour y emociones profundas. Entre sus títulos más populares se destacan Los siete maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones & The Six, Malibú Renace y Carrie Soto is Back, todos éxitos de ventas y premiados por la crítica.

Taylor Jenkins Reid regresa con Atmosphere, su novela más ambiciosa con un romance fuera de este mundo.

Reid ha sido galardonada con múltiples premios, incluyendo los Goodreads Choice Awards, y sus obras han sido adaptadas al cine y la televisión por plataformas como Amazon Studios. Actualmente, vive en Los Ángeles junto a su esposo y su hija, y es considerada una de las autoras más leídas de su generación. Su estilo narrativo, centrado en mujeres complejas y contextos históricos con tinte emocional, la posiciona como una figura clave en la literatura contemporánea.