Al ex pastor evangélico y ex alcalde de Río de Janeiro destituido de su cargo, Marcelo Crivella, se le decretó la prisión domiciliaria este martes. A nueve días de finalizar su mandato, fue detenido en su casa del acomodado barrio de Barra de Tijuca y acusado de “liderar una organización criminal” de sobornos.

Luego de una audiencia que confirmó su prisión preventiva, fue llevado a una penitenciaría del norte de la ciudad carioca. No obstante, horas después, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Humberto Martins, le otorgó la prisión domiciliaria.

El ex pastor evangélico y ahora ex alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, pasa a prisión domiciliaria DPA

El juez Martins consideró que no se “justifica la prisión preventiva” y que Crivella, de 63 años, “integra el grupo de riesgo de covid-19”, indicó el STJ en una nota. De esta forma, el ex alcalde podrá estar en su hogar, deberá usar “tobillera electrónica”, no podrá mantener contacto con terceros y deberá entregar sus teléfonos y computadoras, entre otras restricciones.

Cabe recordar que la jueza que ordenó el operativo, Rosa Helena Penna Macedo Guita, determinó la destitución de Crivella, señalándolo como “jefe de una organización criminal (...) instalada en el ámbito de la Alcaldía de Rio con la finalidad de obtener ganancias ilícitas de las más variadas formas”. En total, se dictaron siete órdenes de captura, seis de las cuales fueron cumplidas.

Los detenidos

Entre los encarcelados figura el empresario Rafael Alves, organizador del esquema y hermano de Marcelo Alves, expresidente de la agencia municipal de turismo Riotur. Otro implicado es Mauro Macedo, extesorero de las campañas de Crivella y primo de Edir Macedo, el fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD, neopentecostal), de quien Crivella es sobrino.

El ex pastor evangélico y ahora ex alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, pasa a prisión domiciliaria EFE

“La organización criminal recaudó por lo menos 50 millones de reales (casi 10 millones de dólares), por lo que hemos podido descubrir”, dijo el vicefiscal general, Ricardo Ribeiro Martins. Esos pagos se efectuaban pese a que la alcaldía “no tiene dinero ni para pagar el 13er salario” de sus funcionarios y acumula atrasos salariales en los hospitales y otras instituciones municipales, añadió.

Malas prácticas y gestión deficiente

Marcelo Crivella fue objeto de varios procedimientos de destitución en el legislativo municipal, por malas prácticas y gestión deficiente. Además la Fiscalía abrió una investigación por presunto uso de la Iglesia Universal para lavar dinero procedente de la corrupción.

La gestión del ex pastor fue denunciada por TV Globo y apodada: “Guardianes de Crivella”, funcionarios públicos que intimidaban a los periodistas mientras hacían reportajes frente a los hospitales municipales desbordados por la pandemia.

El estado de Rio, con su capital homónima de 6,7 millones de habitantes, es proporcionalmente el más afectado por la pandemia que ya dejó más de 188.000 muertos en Brasil.