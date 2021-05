Este viernes, la Organización Mundial de la Salud autorizó la homologación de emergencia para la la vacuna de Moderna. De esta manera, se convierte en la quinta en recibir esa aprobación.

La vacuna está basada en la tecnología de ARN mensajero y, además, podrá ser incluida en el sistema Covax, que la OMS y otros socios estableció para repartir vacunasen países de bajos recursos.

La OMS ya había homologado de emergencia a la de Pfizer-BioNTech, los dos sueros de AstraZeneca fabricados en India y en Corea del Sur y el de Johnson & Johnson, llamado Janssen. Sigue en espera la decisión que se debe tomar para las dos chinas: Sinopharm y Sinovac.

Más allá de que la vacuna estaba siendo aplicada en varios países, la homologación permite que los estados que no tienen medios para determinar si un medicamento es eficaz e inocuo, puedan acceder más rápidamente.

Buenas repercusiones

Moderna es una empresa emergente, y su vacuna anticovid tiene unas características parecidas a la desarrollada por Pfizer-BioNTech, con un 94,1% de eficacia. De origen estadounidense, ya fue autorizada en la Unión Europea, en Estados Unidos, el Reino Unido, Israel y Singapur, entre otros países.

El pasado 21 de enero fue examinada por el Grupo Estratégico Consultivo de Expertos (SAGE) sobre vacunación, encargado de emitir recomendaciones sobre las vacunas. Ellos determinaron que podía ser usada en todos los grupos etarios, a partir de los 18 años.

Nueva vacuna autorizada por la OMS (Foto: Archivo / AP).

Los expertos de la OMS recomiendan, además, que la vacuna de Moderna se administre en dos dosis, con un intervalo de 28 días, aunque apuntaron que la segunda inyección puede “aplazarse 42 días” (seis semanas) en circunstancias excepcionales.

Cabe mencionar que, sin embargo, la vacuna Moderna aún no fue autorizada por la Anmat. No obstante, los especialistas aseguran que en el caso de que se consiguieran dosis de ese desarrollo -no tiene contratos firmados con el Gobierno argentino- el trámite sería rápido, dado que cuenta con la aprobación de la FDA (Food and Drugs Administration).

De hecho, ya hay algunas empresas privadas interesadas en comprar lotes de vacunas Moderna o Pfizer. Entre estos, se encuentra el infectólogo Daniel Stamboulian, director médico de Stamboulian Servicios de Salud.

“De Pfizer me dijeron que hasta principios de julio no va a haber stock. De Moderna no dieron fecha, pero sí estamos en contacto”, le contó Stamboulian a Clarín. El objetivo del infectólogo es adquirir 700 mil dosis.

